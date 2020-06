Christiane Eberhardine – Mehr als die bigotte „Betsäule Sachsens“

Dresden

Was für August den Starken ein absoluter Höhepunkt war, nämlich die Krönung zum König von Polen 1697 in der Kathedrale auf dem Wawel in Krakau, das war für seine Frau wohl der pure Horror. Obwohl die Krönung zur Königin auch für sie ein wichtiges Zeichen für den gesellschaftlichen Aufstieg gewesen wäre, verweigerte sie die Anreise nach Krakau, zu der sie von ihrem zum Katholizismus konvertierten Herrn Gemahl aufgefordert worden war – und zwar mit dem Hinweis auf die fehlende Bestätigung für die „freien exercitii“ ihrer Religion. August dürfte mäßig erbaut gewesen sein, gehörte ein Akt der Krönungszeremonie doch zu den wichtigsten Anlässen fürstlicher Selbstdarstellung und Herrschaftspropaganda.

An sich nahm die Gemahlin eines Herrschers im zeremoniellen Rang des frühneuzeitlichen Hofes den zweiten Platz ein, weshalb von ihr auch die Mitwirkung an zeremoniellen Akten des Kurfürstentums im Dresdner Residenzschloss erwartet wurde. Aber Christiane Eberhardine zog es vor allem in späteren Jahren entschieden vor, sich dem, was ihr Mann in Dresden so veranstaltete, zu entziehen. Sie hatte sogar die Chuzpe, sich mit Pretzsch an der Elbe eine eigenständige Residenz mit allen Elementen einer unabhängigen Hofhaltung – einschließlich französischer Gartenanlage und Kunstsammlung – zu schaffen.

Carl Simon Schönheit: Ansicht von Schloss Pretzsch gegen Mitternacht, kolorierte Handzeichnung, 1792. Quelle: SLUB Dresden, Kartensammlung

Und sie blieb bis zu ihrem Tod 1727 evangelisch, wobei ihr zugute kam, dass August der Starke zu einer religiöser Toleranzpolitik gezwungen war, um im weitgehend stramm evangelisch-lutherischen Sachsen konfessionelle Unruhen gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Bedingt durch die jahrelangen Ehekonflikte (außer der Religion dürften auch Augusts Amouren mit Mätressen dem Eheleben eher weniger förderlich gewesen sein) wandte Christiane Eberhardine sich immer mehr – um seelischen Halt zu finden – einer zutiefst christlichen Lebensführung zu, was ihr den Beinamen „ Betsäule Sachsens“ einbrachte. Dennoch war Christiane Eberhardine, die es mit der Devise „Eine Königin konkurriert nicht mit Mätressen eines Narren“ hielt, keine weltabgewandt lebende Frau, sondern war auch den schönen Dingen des Lebens durchaus zugewandt. Polen besuchte sie nie.

Mit der Familie in Bayreuth hielt sie steten Kontakt

Ihre Biografie erhellt nun – soweit es ging, denn es liegen kaum Selbstzeugnisse Christiane Eberhardines vor – die Historikerin Silke Herz in dem Buch „Königin Christiane Eber-hardine – Pracht im Dienst der Staatsraison“, das als Band 12 der vom Rudolstädter Arbeitskreis zur Residenzkultur e.V. herausgegebenen Reihe „Schriften zur Residenzkultur“ erschienen ist.

Die Autorin bewältigte erfolgreich alle Mühen der Ebenen, was meint, die einschlägigen Quellen (etwa Hoftage- und Kirchenbücher) in 26 Archiven auszuwerten, um anschaulich einen Fürstinnenhof zu re­konstruieren und zudem auch noch wirtschaftliche und soziale Aspekte zu erörtern. Die von der Monarchin bewohnten Appartements im Dresdner Schloss, ihr Gartenraum, ihr Landschloss, die fürstlichen Logen im Sakralraum und das auf Reisen mitgeführte Mobiliar werden als Orte und Indikatoren des sozialen Ranges der Fürstin umfassend dargestellt – wobei die Auflistung der Gegenstände in den jeweiligen Räumlichkeiten sowie die Abfolge von Zimmerbeschreibungen sich auf Dauer dröge liest wie ein Text des Milosevic-Grabredners und Beschreibungslangweilers Peter Handke.

Aber man muss der Autorin bescheinigen, dass von ihr akkurat herausarbeitet wird, welchen festgelegten Regeln das Interieur unterlag. Exemplarisch bespricht sie dazu fünf Einrichtungsgruppen des mobilen Interieurs der Königin, welche für die fürstliche Standesrepräsentation von besonderer Aussagekraft waren: Textilien, Silber, Gemälde, Porzellan und Lackarbeiten. Das dabei entstandene Inventar der Gemäldegalerie ist Teil dieses Buches.

Die Monarchin frönte dem Spiel – und verlor schon mal ein Pferd

Christiane Eberhardine wuchs am Hof des reichsunmittelbaren Markgraftums Brandenburg-Bayreuth auf, das von einer fränkischen Ne­benlinie des Hauses Hohenzollern regiert wurde. Zu Bayreuth und ihrer Familie hielt sie lebenslang engen Kontakt durch eine umfangreiche Korrespondenz und nahezu jährliche gegenseitige Besuchen. Franken zog sie Polen entschieden vor. Wie Herz vermittelt, war Christiane Eberhardine schon früh treu im Glauben. Ihr Vater hatte sie anfänglich im Alter von 18 Jahren mit Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg verheiraten wollen – der war aber katholisch und Christiane Eberhardine weigerte sich entschieden, zu konvertieren.

Erst ob dieses Festhaltens an der Konfession, kam der sächsische Kurfürst Johann Georg III. zum Zuge, der im März 1691 den Bayreuther Markgrafen wissen ließ, dass er die Ehe zwischen seinem jüngeren Sohn Friedrich August und Christiane Eberhardine wünsche. Man traf sich, ein gewisse Anziehungskraft muss vorhanden gewesen sein, jedenfalls erklärte Friedrich August der „scheensten Prinzessin von der ganzen Welt“ sein Entzücken über das „glickliche Jawohrt“ und verspracht: „Sie haben in ihren henden einen gehorstamsten schlafen (Sklaven) glicklich und unglicklich zu machen“. Unterschrieben war der Brief mit: „Ihr gedreister Knecht Friedrich August Herzog von Sachsen.“

Es kam zur Hochzeit, aber ab 1698 führten beide Ehepartner eine offiziell getrennte Hofhaltung, wobei Christiane Eberhardine weiterhin unter der Vormundschaft ihres Gatten stand – die Zeiten waren nun mal so, dass Frauen damals unter der Aufsicht eines Vormunds standen. Immerhin bemühte sich August der Starke trotz der konfessionellen Differenzen „zeitlebens um ein gutes Verhältnis zu seiner Gattin, was sich auch in der wiederholten Erhöhung ihres Deputats und regelmäßigen Geschenken äußerte“, wie Silke Herz vermittelt.

Was die Förderung von Kultur und Kunst oder auch die Gestaltung von Hoffesten angeht, so war dies eigentlich ein klassisches Betätigungsfeld einer Fürstin – in Sachsen übernahm dies aber August der Starke. „Einfluss oder Absprache mit Christiane Eberhardine ist nur marginal nachweisbar“, schreibt Herz, die dank erhaltener Spielgeldquittungen auch festzuhalten vermag, dass die Königin offenbar regelmäßig zum Zeitvertreib ein Spielchen um Geld wagte. Dabei konnten die Einsätze durchaus hoch sein, am 27. Oktober 1701 verspielte sie gemeinsam mit der Prinzessin von Wolfenbüttel ein Pferd im Wert von vier Talern. Kalender und Jahreslauf rhythmisierten das Hofleben der Königin. Den Winter, die mit dem Jahreswechsel in der Residenz beginnende Karnevalssaison wie die Fastenzeit verbrachte Christiane Eberhardine regelmäßig in Dresden, unterbrochen meist durch einen zehntägigen Aufenthalt in Leipzig zur Neujahrsmesse. Nach dem Besuch der Leipziger Ostermesse reiste sie nach Torgau, ab 1721 nach Pretzsch, um auf den dortigen Schlössern bis Oktober oder November ihren Hauptwohnsitz im Sommerhalbjahr zu nehmen.

Vor allem in Pretzsch fühlte sie sich wohl. Es war ihr Rückzugsort, an dem sie sich den ungeliebten zeremoniellen Pflichten bis auf die unausweichlichen weitgehend entziehen konnte. Herz schreibt: „Während sich Christiane Eberhardine im weitgehend von ihrem Gatten bestimmten Kurfürstentum in die normierte Rolle der Gemahlin zu fügen hatte, stand sie in Pretzsch als Herrin einem eigenen Territorium vor, in dem sie selbst Bauaufträge vergab und die Gestaltung der Räume bestimmte.“ Dabei waren Gemälde unerlässlich, eine Bildersammlung diente gleichermaßen der Repräsentation wie der Erbauung. Deshalb ließ sich die Königin auch 1718 insgesamt 53 Bilder aus dem Dresdner Schloss nach Pretzsch bringen.

Reisen ins Ausland unternahm Christiane Eberhardine nur im begrenzten Gebiet zwischen Böhmen und Franken, oft ging es auf Kur in ein Bad, meist nach Teplitz oder Karlsbad. Wie man im Übrigen erfährt, hatten Fürstinnen für selbstständige Fernreisen, bei denen sie nicht vom Landesherrn begleitet wurden, keine hofrechtliche Legitimierung. Reisen wie Hofversorgung stürzten die Königin in ständige Schulden, weshalb ihr nach Untersuchungen hier und da entsprechende Erhöhungen ihres Deputats zugestanden wurden.

Dieses Deputat belief sich schließlich auf 74.000 Taler, darüber hinaus zahlte der König zweckgebunden für ihre Gartenanlage in Pretzsch ab 1704 jährlich 2000 Taler. Außer über ihre Deputatgelder finanzierte die Königin ihren Hof über die Erträge eigener landwirtschaftlicher Güter und Pachteinnahmen.

Weder Mann noch Sohn ließen sich beim Begräbnis blicken

Kostenintensiv waren die Transporte von Nahrungsmitteln, die an den aktuellen Aufenthaltsort des Hofes überführt werden mussten. Die Königin kaufte regelmäßig Delikatessen auf der Leipziger Messe, ließ sich Fisch aus dem Amt Frauenstein oder Schandauer Bier liefern, wobei, wenn möglich, der preiswertere Transport zu Wasser genutzt wurde. Und jedes Jahr – man darf die Hoffnung eben nie aufgeben – musste Christiane Eberhardines Kelleraufwärter „ Bayreuthisches Bier“ zur Hofkellerei der Königin ranschaffen. Das Wort Keller zeigt, dass das Bier wohl in einem Keller gelagert wurde, was bedeutet, dass zumindest das Leben dieses Kelleraufwärters ein ständiges Auf und Ab war. Wie auch immer: Bis zu 900 Taler zahlte die Rentkammer pro Halbjahr für diese regelmäßigen Vorspanndienste und Transporthilfen, wie Herz vermerkt.

Der Hofstaat Christiane Eberhardines, dem ab 1703 sogar eigene Musiker angehörten, wuchs beständig. Anno 1709 umfasste dieser Hofstaat nach einer Erweiterung um 31 Personen 134 Angestellte, beim Tod Christiane Eberhardines gar über 180 Menschen. Das entsprach allerdings der allgemeinen quantitativen Entwicklung von Hofstaaten. Verdiente einfaches Personal jährlich zwischen acht und 56 Reichstalern, so konnte eine obere Charge wie der Oberhofmeister satte 2000 Reichstaler jährlich einstreichen. Wie man auch erfährt, wurden in den Hof- und Staatsdienst der Fürstin als Kammerherren Mitglieder der wirtschaftlich stärksten und einflussreichsten kursächsischen Adelsfamilien aufgenommen, wie derer von Bose, von Bühnau, von Gersdorff, von Einsiedel … Wie am Hof August des Starken besetzten also Angehörige alteingesessener und ökonomisch gut dastehender Adelsgeschlechter wichtige Positionen, was laut Herz „für das Prestige eines Amtes bei der Königin spricht“.

In der Nacht des 5. September 1727 starb Christiane Eberhardine nach plötzlich auftretenden und 16 Stunden währenden heftigen Koliken in Pretzsch. Wie von ihr gewünscht, fand sie ihre letzte Ruhestätte in der Kirche des Ortes, der sie Gemälde wie liturgische Geräte gestiftet hatte. Bei der Beisetzung am 8. September waren weder ihr Gatte noch ihr Sohn anwesend. Wie Herz festhält, entsprach das Trauerzeremoniell nicht dem einer europäischen Königin. August II. nutzte den Tod seiner Frau nicht zur Präsentation und Manifestation der Königswürde, auffallend im Vergleich etwa zum aufwendigen Trauerzug der ersten preußischen König Sophie Charlotte 1705, dessen Einzelheiten ein Pracht-Kupferstichwerk protokolliert. Aber Christiane Eberhardine hatte vor ihrem Tod eben auch ausdrücklich den Verzicht auf jegliche Zeremonien verlangt. Daran hielt sich August der Starke, der bei aller Distanz stets darauf geachtet hatte, dass Christiane Eberhardine der gebührende Respekt als Königin erwiesen wurde.

Von Christian Ruf