Chinesischer Pavillon Dresden: Henning Heuer ist der neue Vorsitzende

Vor wenigen Tagen ist Professor Henning Heuer wie erwartet zum neuen Vorsitzenden des Vereins Chinesischer Pavillon zu Dresden gewählt worden. Sein Vorgänger Dieter Reinfried hatte im Sommer nach fünf Jahren im Amt seinen Rücktritt erklärt. Die Wahl Heuers fiel einstimmig aus.

Küche, Künstlergarderoben, Multifunktionsraum

Henning Heuer sitzt auch für die SPD im Stadtbezirksbeirat Loschwitz. Als eines seiner Ziele dort gibt er die „Unterstützung ortsansässiger Vereine bei ihren Anliegen und Zielen“ an. Dem kann er nun einmal mehr und ganz konkret gerecht werden.

Während derzeit draußen die Außenanlagen des Pavillons nach historischem Vorbild endlich neugestaltet werden, ist drinnen Heuers erstes Großprojekt das Untergeschoss. Im Ge­gensatz zu dem mittlerweile sanierten großen Saal ist es noch im Rohbau. Es gibt eine einfache Küche, ein paar Lagerräume, und die promovierte Historikerin Cornelia Lein, die das Haus quasi als Geschäftsführerin „mit unheimlich viel privatem Engagement“ ( Heuer) betreut, hat dort ein kleines Büro.

Für die Zukunft hat Heuer Pläne, die bis Jahresende konkretisiert werden sollen, damit dann Förderanträge gestellt werden können. Zum einen soll eine ordentliche Küche eingebaut werden, die dann auch Caterer nützen könnten. Des Weiteren sollen dort Künstlergarderoben entstehen. Vor allem aber soll es eine Art Multifunktionsraum geben. Er hätte eine große Tür zum Garten, wäre durch einen Nebeneingang direkt erreichbar und könnte von kleineren Veranstaltungen über Kurse, zum Beispiel für Schüler, oder Firmenevents bis hin zu einer Bibliothek mit chinesischer Literatur und einem Lesecafé genutzt werden.

1001 Nacht zieht von Yendize in den Pavillon

Der Raum soll auch passend eingerichtet werden – mit chinesischen Möbeln, Vasen, Kunstgegenständen. Es habe einige Spenden und Sachspenden gegeben, erklärte Heuer. Dennoch: Aus Eigenmitteln allein bringt der Verein den Ausbau nicht auf. Anträge auf finanzielle Förderung sind in Vorbereitung, Zeichen der Stadt seien da, sagt Heuer. Nach dem Untergeschoss steht auch die Sanierung der Au­ßenfassade des Pavillons an.

Zum anderen will Heuer mit seinem Vorstand „den Pavillon weiter beleben“. Einmal im Monat trifft sich dafür eine „Expertengruppe“. Es gibt schon regelmäßig Vorträge und Konzerte, traditionelle Feste, ei­ne Reihe mit chinesischen Filmen, Umweltthemen, Teezeremonien, auch für private Feiern steht der Pavillon zur Verfügung. Aber das soll erweitert werden. Neu im nächsten Jahr werden etwa Auftritte von Schülern des Sächsischen Landesmusikgymnasiums sein. Und die 1001 Nacht GmbH, die bislang Märchenlesungen in der Yenidze anbot, zieht mit sechs Veranstaltungen in den Chinesischen Pavillon.

An den Wochenenden sei die Auslastung bereits erstaunlich gut geworden, resümiert Heuer. „An den Wochentagen zu den üblichen Geschäftszeiten gibt es aber“, formuliert er diplomatisch, „noch Gestaltungsspielraum.“ Für diesen No­vember indes wurden wegen der verschärften Coronaregeln erstmal alle Veranstaltungen abgesagt.

Chinesische Gartenbaukunst für den Außenbereich

Im Prinzip solle das Haus künftig auf zwei Säulen stehen, fasst der Vereinsvorsitzende zusammen: als ei­ne Plattform für den chinesisch-deutschen Austausch in Sprache, Kultur und Wirtschaft sowie als Nachbarschaftstreff für den Weißen Hirsch. Daraus ein offizielles Stadtteilzentrum zu machen, daran ar­beitet der Verein mit der Stadt schon länger. Dafür bräuchte es aber eine feste Geschäftsführerstelle. „Wir suchen händeringend nach einer Möglichkeit, die zu schaffen“, sagt Heuer. Das geht nicht ohne institutionelle Förderung, also Geld von der Stadt. Es wäre eine Festanstellung für Cornelia Lein. Sie arbeitet seit Oktober 2018 für den Verein, war bis März 2020 „Bufdi“ auf Basis des Bundesfreiwilligendienstes. „Sie hat sich hervorragend eingearbeitet“, sagt die stellvertretende Vereinsvorsitzende Monika Kämpfer. „Sie ist unverzichtbar.“

Hilfreich für die Etablierung im Stadtteil und in der Nachbarschaft wird der Garten des Pavillons sein, wenn er im nächsten Frühjahr fertig ist. Der verrostete Metallzaun ist bereits entfernt, eine Hecke wird die Grenze zum Rathauspark bilden, aber der Zugang offen bleiben. Die Außenanlage soll chinesische Gartenbaukunst widerspiegeln, die Pläne entstanden, so Heuer, „in ei­nem langen Prozess mit dem Denkmalamt“, die Arbeiten führt der Fachbetrieb Mörbe aus Kubschütz aus nach Plänen des Dresdner Gartenarchitekten Bernhard Hase.

Historie und Kontakt 1911: Der Chinesische Pavillon und eine Pagode werden auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung Dresden von Mai bis Oktober gezeigt; Im Dezember kauft die Gemeinde Weißer Hirsch den Pavillon 1912: Eröffnung des Pavillons als Lesehalle 1913: Eröffnung der Trinkkurhalle von „Pfunds Molkerei“ 1917: Schließung aufgrund des Ersten Weltkriegs 1919: Wiedereröffnung der Lesehalle im Pavillon 1943: Schließung aufgrund des Zweiten Weltkriegs 1951: Gaststätte im Pavillon 1956: HO-Gaststätten-Betrieb übernimmt 1961: Eröffnung eines Lesecafés 1974: Bildungseinrichtung für Hotel- und Gaststättengewerbe 1990: Sitz einer Werbeagentur 1992: Erstes chinesisches Restaurant in Dresden: „Jasmin“ 1997: Ein Feuer zerstört den Pavillon. 2005: Gründung des Vereins „Chinesischer Pavillon zu Dresden e. V.“ 2006: Ministerpräsident Georg Milbradt übernimmt Schirmherrschaft für den Pavillon; sie ist ans Amt gebunden, nicht an die Person 2007: Beginn des Wiederaufbaus 2015: Wiedereröffnung Kontakt: Der Pavillon steht an der Bautzner Landstraße 17A; www.chinesischer-pavillon.de; E-Mail: info@chinesischer-pavillon.de Der Mitgliedsbeitrag beträgt 50 Euro pro Jahr und Person, für Paare 80 Euro. Eine informative Broschüre des Vereins heißt „Der Chinesische Pavillon auf dem Weißen Hirsch in Dresden – Seine Geschichte von der 1. Internationalen Hygiene-Ausstellung 1911 bis heute“, ISBN 978-3-00-059636-0.

Vereinschef pflegt Kontakte nach China

200.000 Euro wird der neue Au­ßenbereich kosten, finanziert aus Eigenmitteln des Vereins sowie etwa zur Hälfte mit Förderung durch Bund und Freistaat. Wenn er fertig ist, werde es eine „große, feierliche Eröffnung“ geben, kündigt Henning Heuer an.

Mit ihm hat der Verein wieder ei­nen Vorsitzenden, der auch direkte Kontakte nach China hat. Er stammt aus Wernigerode, lebt seit 1996 mit Familie in Dresden, ist Professor für Sensortechnologie an der TU Dresden, hat 2011 auch eine Firma gegründet, die auf diesem Gebiet ar­beitet, und leitet eine Forschungsabteilung für Prüf- und Analysesysteme beim Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS). Sein Spezialgebiet: die zerstörungsfreie Prüfung von Werkstoffen und Materialien.

In diesen Funktionen ist Heuer nicht nur oft in China unterwegs, er hat auch eine ganze Reihe von chinesischen Studenten in Dresden betreut. Seine allererste Doktorandin ist mittlerweile selbst Professorin an einer Hochschule in der nordostchinesischen Millionenmetropole Shen­yang.

