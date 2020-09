China steckt 38 Millionen Euro in Dresdner Autozulieferer „Joynext“

Dresden/Ningbo/Peking

Der chinesisch-deutsche Automobilzulieferer „Joynext“ bekommt eine Kapitalspritze: Die Risikokapitalisten der teilstaatlichen „State Development & Investment Corporation“ (SDIC) aus Peking investieren 300 Millionen Yuan (rund 38 Millionen Euro) in die auf Autovernetzung spezialisierte Tochter von „Joyson Electronics“. Das hat die Dresdner Entwicklungszentrum von Joynext mitgeteilt.

Mit dem Geld will Joynext einerseits internationale Märkte für chinesische Automobiltechnik erschließen. Anderseits wollen die Ingenieure neue Autos mit dem reaktionsschnellen Mobilfunk der 5. Generation (5G) so vernetzen, dass sie zum Beispiel andere Autos, aber auch Fußgänger erkennen und Unfälle vermeiden. Diese Vernetzungstechnik nennt sich 5G-V2X, wobei „5G“ für den eingesetzten Mobilfunk-Standard steht und „V2X“ für das Konzept, jegliche Vehikel („V“) mit beliebigen anderen mobilen oder festen Objekten („X“) zu verbinden – beispielsweise mit anderen Autos, stationären Verkehrstelematik-Anlagen und anderen Verkehrsteilnehmern.

Unfälle weitestgehend vermeiden

„ Unfälle werden heutzutage häufig von ungeschützten und unbeteiligten Verkehrsteilnehmern verursacht“, betonte das Unternehmen. „Solche Unfälle gelten als die Schwachstelle des modernen Verkehrs, an der Joynext mit der 5G-V2X-Technologie als wirksame Ergänzung ansetzen möchte, um diese Unfälle weitestgehend zu vermeiden und gleichzeitig die Verkehrseffizienz deutlich zu verbessern.“

Joynext hat seinen Hauptsitz in Ningbo in China, sein europäisches Entwicklungszentrum befindet sich in Dresden (ehemals Technisat und Preh). Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 1200 Mitarbeiter weltweit. Spezialisiert ist es auf die Entwicklung und Produktion von Unterhaltungselektronik, Navigationssystemen und Netzwerktechnik für Autos.

