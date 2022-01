Chefarzt aus Dresden: „Die Tumore werden immer größer“

Dresden

Manchmal, sagt Professor Sören Torge Mees, sei es ein Jammer. „Es tut mir leid für die Patienten, dass man dem so hinterherläuft“, sagt er. Vergangene Woche, so der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Städtischen Klinikum Dresden, habe er eine Patientin mit einem Darmtumor operiert. Der Tumor sei bereits perforiert, Krebszellen konnten in den Bauchraum gelangen. „Das lässt sich verhindern“, weiß der Mediziner.

Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung in Deutschland. Das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, liegt für einen Erwachsenen bei sechs Prozent. Rund 60 000 Neuerkrankungen pro Jahr werden registriert und 23 000 Todesfälle. Darmkrebs, so Mees, lässt sich oftmals verhindern und gut behandeln. Wenn die Krankheit frühzeitig diagnostiziert wird. „Krebsvorsorge ist die beste Möglichkeit, schweren Krankheitsbildern vorzubeugen. Die Senkung der Sterblichkeit ist regelrecht spektakulär.“

„Wir können etwas tun, bevor der Krebs entsteht“

Seit 2002 bezahlen die Krankenkassen für Menschen ab 55 Jahre den Stuhltest oder die Darmspiegelung, 2019 wurde das Alter für Männer auf 50 Jahre gesenkt. In zehn Jahren, so belegen Statistiken, konnte die Darmspiegelung gut 180 000 Neuerkrankungen verhindern, weil bei der Untersuchung gleich Polypen entfernt werden, die sich zu einem Tumor entwickeln können. „Wir können etwas tun, bevor der Krebs entsteht“, sagt Mees.

Nur: In der Pandemie gehen immer weniger Menschen zu den Vorsorgeuntersuchungen. Die Zahl der Darmspiegelungen in Deutschland ist um 40 Prozent zurückgegangen. 2020 ist gleichzeitig die Zahl der Darmkrebsoperationen um 9 bis 12 Prozent zurückgegangen. Keine Diagnose – keine Operationen.

Deutlich größere Tumore im OP-Saal

„Das sind rund 5000 Tumore, die nicht entfernt werden konnten“, rechnet der Chefarzt vor. In Sachsen wurden nur 87 Prozent der üblichen Darmkrebsfälle gemeldet. Was laut Mees eben nicht heißt, dass weniger Fälle auftreten. Es kommen nur weniger Fälle in den Kliniken an. Weil viele Fälle nicht zeitnah entdeckt werden. Die Folgen sehen die Ärzte im Operationssaal: „Wir haben den Eindruck, dass wir deutlich großflächigere Tumore operieren. Wir mussten auch viele Perforationen sehen, gerade bei älteren Herrschaften.“

Das Problem: Wenn ein Tumor den Darm zerstört und Krebszellen in den Bauchraum gelangen, dann lässt sich der Tumor nicht dauerhaft entfernen. „Dann ist die Prognose für den Patienten deutlich schlechter als bei einem Tumor im Anfangsstadium“, so der Chefarzt.

„Diese Signale sollte niemand überhören.“

Die Angst vor einer Corona-Infektion dürfe nicht als Argument dafür herhalten, die Vorsorgeuntersuchungen auf die lange Bank zu schieben, mahnt der Mediziner. Corona werde ein mittel- und langfristiges Problem bleiben, es sei unklug, auf ein Ende der Pandemie warten zu wollen. Jeder Hausarzt könne Patienten an einen Gastroenterologen überweisen.

Akute Warnsignale seien unregelmäßiger Stuhlgang, häufiger Wechsel von Durchfall und Verstopfung, Blut im Stuhl, Blut am Toilettenpapier und natürlich Bauchschmerzen. „Diese Signale sollte niemand überhören.“ Es sei ein Jammer, wenn er als Mediziner zu spät eingreifen könne, weil Menschen erst dann zum Arzt gingen, wenn die Schmerzen zu groß seien. Zumal das Städtische Klinikum Dresden auch in der Pandemie Krebspatienten adäquat versorgen könne.

„Dresden ist in der glücklichen Lage, über mehrere große Krankenhäuser zu verfügen“, erklärt der Chefarzt. Natürlich würden viele Patienten aktuell wegen der Corona-Situation nicht operiert werden können. „Bei Leistenbrüchen oder Schilddrüsen-Operationen müssen wir im Moment tatsächlich schieben, wenn der Patient dadurch keine Nachteile erleidet.“ Aber Tumorpatienten und andere Patienten, bei denen sich der Befund ohne Eingriff verschlimmern würde, könnten am Städtischen Klinikum zeitgerecht versorgt werden.

„Es kann den Patienten viel Kummer bereiten in den nächsten Jahren, weil die Dinge nicht zeitnah behandelt wurden“, sagt Mees. „So weit muss es aber nicht kommen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig