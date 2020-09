Fluglinien und Flugzeugbauer in aller Welt kämpfen in der Corona-Krise ums Überleben. Das bringt auch die Elbe Flugzeugwerke Dresden in die Bredouille. Zuletzt hat die Airline Qantas zur Halbzeit den Auftrag für das A 380-Ugrade auf Eis gelegt. Wie wollen die EFW Corona überstehen? Und welche Rolle spielen dabei Schienen? Wir haben bei EFW-Chef Andreas Sperl nachgefragt.