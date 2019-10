Charmeur aus Holland – Herman van Veen in Dresden

Dresden

„Wir sehen uns in zwei oder drei Jahren wieder hier im Kulturpalast“, verspricht Herman van Veen am Ende seines Konzerts, so wie er es schon immer getan hat. Am Donnerstag eröffnete der niederländische Bühnenkünstler seinen dreitägigen Besuch in Dresden.

Im zarten Alter von mittlerweile 74 Jahren begeistert van Veen sein Publikum mit Charme, trockenem Humor und musikalischen Fähigkeiten gleichermaßen. Am Freitag und Samstag jeweils 20 Uhr finden weitere Auftritte im Kulturpalast statt.

Von Sabrina Lösch