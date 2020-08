Dresden

Es ist im Jahr der „ Industriekultur Sachsen 2020“ eine interessante Geschichte, wenn man sich mit der heute wieder im Focus der Öffentlichkeit stehenden und bekannten Marke „ Charlotte Meentzen“ und ihren zwei Gründerinnen beschäftigt. Vor allem auch deshalb interessant, da in diesem Jahr Charlotte Meentzens einstige Firmengründung im Jahr 1930 genau 90 Jahre zurückliegt.

Unternehmensgeschichte zwischen Fakten und Fiktion

Ein Ereignis, das die seit 2002 im Radeberger Gewerbegebiet Pillnitzer Straße ansässige und erfolgreiche Nachfolge-Firma, die nach 1989 wieder unter Leitung der Söhne und Enkel der beiden Gründerinnen ins Leben gerufen worden war, mit berechtigtem Stolz erfüllt. Die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte beruht auf dem Durchhaltevermögen dieser Unternehmerfamilie in mehreren Generationen. Sie waren wechselvoll in das Auf und Ab einer nicht vorhersehbaren Geschichtsschreibung involviert, erlebten mehrmalig neben Aufbau und Erfolg des Unternehmens erneute Tiefschläge durch gesellschaftliche Umbrüche, aber gaben dennoch nie auf. Dieser Wille zum Erfolg, der Stolz auf eigene Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, der bereits die zwei Gründerinnen Charlotte Meentzen und ihre drei Jahre ältere Schwester Gertrud für das Gelingen ihrer Vision angespornt hatte, wurde durch ihre Nachfolger weitergetragen.

Diese beeindruckende Lebens- und Unternehmergeschichte wurde dieses Jahr, anlässlich des Jahres der „ Industriekultur Sachsen 2020“, neu erforscht, bewertet und beschrieben, da sich bei den Recherchen herausgestellt hatte, dass viele Verbreitungen angeblicher Fakten in zahlreichen vorangegangenen Veröffentlichungen unstimmig waren, teilweise auf Fiktionen beruhten, die dann als angebliche Wahrheiten weiterverbreitet wurden.

So suchte ich für mein Buch „Die Meentzens – Eine Unternehmerfamilie“ Kontakt zu den Nachkommen der einstigen Gründerinnen – und fand ihn. Es war für alle Beteiligten der Beginn einer unbeschreiblich interessanten Entdeckungsreise, an Hand von Archivunterlagen, persönlichen Dokumenten und Aussagen, die Herkunft und den Werdegang der Familie sowie die vielfältigen unternehmerischen Aktivitäten zu rekonstruieren, die nun als Fakten aufgearbeitet vorliegen.

Dresden als Wiege der Naturkosmetik

Parallel dazu wurden ebenfalls Wikipedia-Beiträge online erarbeitet und im größten Lexikon der Welt eingestellt, auch für den Vater Theodor Meentzen (1875–1963) als bedeutenden Schriftsteller und Publizisten. Charlotte Meentzen (1904–1940) hatte, gemeinsam mit ihrer Schwester Gertrud (1901–1985), verheiratete Seltmann-Meentzen, eine für die Zeit der 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts ungewöhnliche Vision: Sie erkannte, dass wahre Schönheit auf der Ganzheitlichkeit von Körper, Seele und Gesundheit beruht.

Beide Schwestern revolutionierten die bisherige, nur dekorative Kosmetik, zu einer wissenschaftlich fundierten Schönheitspflege, die auf den Heilkräften der Natur beruhte, indem sie mit pflanzlichen Wirkstoffen für jeden Hauttyp individuelle Naturkosmetik für die Körper- und Schönheitspflege selbst herstellten. Durch die beiden Unternehmerinnen wurde Dresden zur Wiege der Naturkosmetik.

Ein weltweiter Trend zu Natürlichkeit und Ganzheitlichkeit wurde durch ihr überzeugendes Konzept und die daraus resultierenden erfolgreichen Produktschienen ausgelöst. Dieser Trend ist unvermindert hochaktuell und zukunftsweisend, auch auf dem internationalen Beauty- und Wellness-Markt. Beide Meentzen-Schwestern haben für ihr Heimatland Sachsen und für Dresden als Wiege der Naturkosmetik Großes geleistet – hier finden sich auch die Ursprünge für ihre eigene Entwicklung und ihren Unternehmergeist.

Der zeigte sich auch, als man nach 1945 den Neuanfang wagen musste. Der Name Charlotte Meentzen blieb erhalten, bis die Firma 1972 in der DDR zwangsenteignet und verstaatlicht wurde. Entscheidende und großzügige Unterstützung erhielten beide zunächst durch ihren Vater, den Schriftsteller, Publizisten und Redakteur Theodor Meentzen. Bisher war kaum etwas über ihn bekannt. Neueste Forschungen und umfassende Recherchen zu Theodor Meentzen und zu seinen Töchtern sowie über die Entwicklung und den Aufbau des Unternehmens bis in die heutige Zeit, werfen ein geschlossenes Gesamtbild auf die Unternehmerfamilie Meentzen, das die bisherigen zum Teil lückenhaften und unzusammenhängenden Informationen zu einer Einheit werden lässt, aber auch manche bisherige Veröffentlichung korrigiert.

