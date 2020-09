Dresden

Es gibt einen Patriotismus und Konservatismus, der mit Nationalismus nichts zu tun hat. Davon ist Artur Becker überzeugt. „Man muss als Migrant seine Wurzeln nicht ablegen, aber offen sein für das Land, in dem man lebt.“ Mit solchen Gedanken, gespeist aus seiner Erfahrung, bereichert der 52-jährige Schriftsteller und Dichter die Diskussion hierzulande – indem er eine Art der Betrachtung und des Denkens aus unserem östlichen Nachbarland importiert. Als 16-Jähriger kam er mit seinen Eltern nach Westdeutschland. Heute betrachtet er sich als „polnischen Autor, der auf deutsch schreibt.“

Wo die deutsch-deutsche Vereinigung begann

Mit seinem ersten Vortrag in der Zentralbibliothek im Kulturpalast lebt die Dresdner Chamisso-Poetikdozentur wieder auf. 2011 endete sie nach zehn Jahren. Für Literatur-Seniorprofessor Walter Schmitz, Motor auch der Neuauflage des Chamisso-Preises – nun mit dem Zusatz „Hellerau“ – ist sie nötiger denn je: als „einer der Wege, die aus selbstbezüglichem Nationalismus herausführt“.

Theatermann Holk Freytag, Präsident der Sächsischen Akademie der Künste, macht drei Blickwinkel auf die Europäische Union aus: einen aus dem Westen, einen aus dem Osten und einen von außerhalb. Einer wie Artur Becker könne helfen, „das ganze Europa wahrzunehmen“. Christian Lehnert, Dichter und evangelischer Theologe, bewundert Becker als „genauen und sprachmächtigen Übersetzer polnischen Denkens in deutsche Vorstellungsräume“. Als einen, dessen Werke philosophische Gedanken durchziehen.

Ihren Ausgangspunkt haben die meisten dort, wo er Kindheit und Jugend als Pendler verbrachte: Im Winter im masurischen Bartoszyce, dem ostpreußischen Bartenstein, im Sommer am Dadajsee im Ermland. Dort beobachtete er Touristen aus der DDR und aus Westdeutschland in einträchtigem Nebeneinander: Die einen entluden ihre Trabis, die anderen ihre Audis. „Die deutsch-deutsche Vereinigung hat damals in diesem Erholungszentrum begonnen“, stellt er mit dieser Schalkhaftigkeit fest, die sein Denken belebt.

Auf seine polnische Herkunft will er nicht reduziert werden

Er kritisiert überhöhten polnischen Nationalstolz, benennt Widersprüche in der polnischen Geschichte, im polnischen Katholizismus und Wahrnehmungslücken beim Blick des einen Nachbarn auf den anderen. Westdeutsche Linke konnten sich 1980 nicht vorstellen, wie man Gewerkschafter und katholisch sein konnte. Deutsche Historiker wissen zu wenig über die Zeit der deutschen Okkupation 1939 bis 1945, Teil polnischen Geschichtsbewusstseins bis heute. Becker wiederum musste über die NS-Zeit in Deutschland dazulernen.

Auf seine polnische Herkunft möchte er nicht reduziert werden. Er spricht von sich als Emigrant oder Exilant. „Spätaussiedler“ lehnt er als problematischen Begriff und schlechtes Deutsch ab. Als solcher hat er sich einen dritten Raum zwischen Herkunfts- und Einwanderungsland schaffen müssen: Als Heimatloser bewohne er die „Freiheitsrepublik Kosmopolen“. Ein geistiger Raum, in dem er nationale Identität besitzt, zugleich offen für eine andere Nation ist.

Das postnationale, die Nation überwinden wollende Denken mancher westlicher Politiker lehnt er ebenso ab wie Nationalismus. „Wir haben im 20. Jahrhundert für den Nationalismus einen viel zu großen Preis gezahlt.“ Parteien indes wie die PiS in Polen, AfD in Deutschland oder Bewegungen wie Pegida in Dresden hält er für gefährlich. „Rechtskonservative, rechtsnationale Politiker und Medien lassen für das Fremde keinen Raum und instrumentalisieren die Angst.“

In seine Republik Kosmopolen lade er gern Gäste ein, sagt Artur Becker. „Die europäische Identität ist verstaubt. Lasst sie uns erfrischen.“

nächste Termine: 1. Oktober „Entwurzelung und Freiheit“; 22. Oktober „Mystizismus versus Aufklärung“, jeweils 19.30 Uhr, Zentralbibliothek im Kulturpalast

Von Tomas Gärtner