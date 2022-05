Caspar David Friedrichs „Die Augustusbrücke in Dresden“ verbrannte 1931

München/Dresden

Die Titanic galt als unsinkbar, dennoch sank sie 1912 nach einer Kollision mit einem Eisberg. Als praktisch unbrennbar wegen seiner modernen Konstruktion aus Glas und Gusseisen galt dann der Glaspalast in München, aber 1931 wurde das ebenso als Wunschdenken entlarvt wie unlängst der Glaube, Bloodymir Putin würde die Ukraine schon nicht überfallen. Nun aber wüten dort seine Plünderer- und Mördertrupps.

1854 nach dem Vorbild des Crystal Palace in London erbaut, 200 Meter lang, 25 Meter hoch, wurde der Glaspalast als Wunderwerk der Technik erachtet. Als man 1931 eine große Kunstausstellung „Malerei der Romantik“ ausrichtete, versprach man sich durchschlagenden Erfolg. Statt der avisierten fünf Monate dauerte die Schau aber nur fünf Tage. Denn das Gebäude ging in der Nacht vom 5. zum 6. Juni in Flammen auf – und mit ihm rund dreitausend teils heute noch berühmte Gemälde von Schinkel, Runge und anderen Malern. In einer lauen Sommernacht wurde bedeutende Kunst in einer Fülle vernichtet, dass dem Kenner noch heute die Tränen der Verzweiflung in die Augen treten.

Bild aus einer Friedrich-Monografie von Fritz Nemitz

Von Caspar David Friedrich verbrannten sage und schreibe neun Werke, die eigentlich alle in die Kategorie „unbezahlbarer Kunstschatz“ fallen. Da wäre etwa die „Winterlandschaft mit Ruine des Klosters Eldena“, das Versatzstücke bot, wie sie Friedrich gern verwendete: hohe dunkle Mauerreste und gotische Spitzbögen, die aus einer schneebedeckten Ebene wachsen, knorrige kahle Eichen, die ihre schwarzen Äste wie Krallenhände in einen schweren grauen Winterhimmel recken. Entstanden um 1810, war das Werk mal als Leihgabe in Dresden zu sehen und wurde 1931 aus dem Besitz des Grafen Paul von Medem in Dresden erworben – die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen hatten sich wahrlich nicht lange an diesem Neuzugang erfreuen können. Den Schlag dürfte auch Johann Friedrich Lahmann vom Weißen Hirsch getroffen – er verlor seine Ölgemälde „Abend am Ostseestrand“ und „Dominikanerkloster in Pirna“. Die Kunsthalle in Hamburg verlor ebenfalls zwei Werke Caspar David Friedrichs, nämlich „Hafen von Greifswald nach Sonnenuntergang“ und „Die Augustusbrücke in Dresden“.

Die Abbildung auf dieser Seite ist einer Friedrich-Monografie von Fritz Nemitz von 1938 entnommen. Das im Münchner Bruckmann-Verlag erschienene Buch ist Mist, wird doch zum einen ein ziemlich schwulstiges Bild des romantischen Künstlers gezeichnet, dem schon mal bescheinigt wird, in die Reihe der großen Einsamen des 19. Jahrhunderts zu gehören (Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, van Gogh), zum anderen stoßen die rassetheoretischen Ausführungen im Stil des Dritten Reiches übel auf. Aber immerhin, es sind eben auch die 1931 in München verbrannten Werke Friedrichs abgebildet, deshalb griff ich im Antiquariat zu.

Von Christian Ruf