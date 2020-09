Dresden

„Ich brauche jeden Gast“, sagt Zora Schwarz entwaffnend ehrlich und sitzt jetzt auch selbst im Büro oder nimmt daheim nach Feierabend Bestellungen entgegen. Seit Mitte Juni darf zwar wieder Publikum unterhalten werden – aber streng reduziert und auf Abstand gehalten.

Was heißt bei Zora schon Feierabend. Den gibt es bei ihr im üblichen Sinn kaum. Feiern am Abend – ja, gern. Dann am liebsten auf der Bühne und in vollem Prunk und Glamour. Das „Carte Blanche“ ist für die Gründerin und Chefin des Travestie-Revue-Theaters keine verordnete Arbeit, sondern schlichtweg ihr Leben. Mit allem Stress, der zum Applaus dazu gehört. Deshalb war sie auch fassungslos, als ihr der Corona-Lockdown eine dreimonatige Zwangspause auferlegte. Zugegeben, auch anderen. Aber sie kann nun einmal nicht nur rumsitzen.

Zwangsschließung wegen Hochwasser 2013

Wie in einem Krieg ohne Waffen habe sie sich gefühlt. Dabei hat die Theaterchefin schon einmal eine halbjährige Zwangsschließung durchgestanden. 2013, als Hochwasser mehr als nur die Füße nass gemacht hat. Damals gab es viel zu tun und einen Termin für den Neustart. Diesmal war es anders. Ungewiss. Man kam sich ausgeliefert vor. Auch das Hotel „Backstage“ im Theater-Ambiente hatte Pause und niemand konnte ein Ende absehen. Aktion beschränkte sich auf zu Hause. „Ich habe alle Rezepte meiner Mutter ausprobiert und auch für meine 90- und 80-jährigen Nachbarn gekocht“, berichtet Zora. Die kroatische Kost habe sie selbstverständlich mit Handschuhen und Maske serviert. Und dann war da natürlich unerwartet viel Zeit für ihren siebeneinhalbjährigen Sohn Milian.

Doch auch das Geschäft muss weitergehen. Auf monatlich 40 000 Euro summieren sich die laufenden Kosten, betont die Theaterchefin. Noch im März habe sie ihren 23 festangestellten Mitarbeitern vollen Lohn gezahlt, in der Hoffnung, es gehe alles schnell vorbei. Dann musste auch sie das Personal in Kurzarbeit schicken. Die schlechten Nachrichten begannen schon am Jahresanfang. Noch vor dem Lockdown kam das Aus für die Men Strip Bar „Tabu“. Das Stadtplanungsamt hatte die Schließung verordnet, weil sich Striptease nicht ins Wohngebiet füge. Daraufhin orderte die immer kreative Prinzipalin einen Mystery-Bus und ließ die knackigen Jungs und ihre Bewunderinnen durch die Stadt fahren. Mit dem Virus allerdings waren auch diese Touren schnell am Ende. Viel zu viel Nähe.

Keine offizielle Förderung des Revue-Theaters

Jetzt aber kehren peu à peu die Vergnügungen zurück und mit ihnen das Publikum. Manche Gäste hätten schon noch Angst, eine Vorstellung zu besuchen, sagt Zora, andere gar nicht. Ihre treuen Besucher sind für sie die beste Versicherung. Es soll Leute geben, die waren schon 200 Mal im „Carte Blanche“. Viele hätten ihre Tickets in Gutscheine getauscht oder den Eintritt sogar gespendet. Aber es wurde auch rückerstattet. Richtig rührend fand die Chefin, dass sogar Geld im Brief geschickt worden sei, um den Theaterfortbestand zu garantieren. In offizielle Fördertöpfe passte sie bisher nicht. „Ich habe noch keinen einzigen Cent gesehen.“ Nun steht Zora Schwarz wenigstens auf der städtischen Liste „Kunst trotzt Corona“ und hofft auf eine Zuwendung von 10 000 Euro.

Statt 220 Personen dürfen im Theatersaal jetzt nur 130 Platz nehmen. Das heißt unterm Strich, eine Show zweimal spielen, damit es sich lohnt. So läuft das Best-Of-Programm zum 35-jährigen Jubiläum am Sonnabend jetzt 18.30 Uhr und 22 Uhr. Eine neue große Show mit dem Titel „Traumfabrik“ ist schon in Arbeit. Da Bangkok coronabedingt zu weit weg ist, werden Kostüme in Dresden und Berlin geschneidert. Am 17. November soll die Premiere steigen.

Dankbares Senioren-Publikum bevorzugt Nachmittagsveranstaltungen

Am meisten freut sich Zora immer wieder über ihr dankbares Senioren-Publikum. „Ich möchte für die alten Menschen da sein“, sagt sie. Da diese es bevorzugen würden, im Hellen zu kommen und im Hellen zu gehen, beginnen diese Vorstellungen schon 14 Uhr und bezahlt wird für den Show-Spaß nur der halbe Preis. Auf die Idee hatte sie eine heute 91-jährige Dame gebracht, die dafür nun selbst Ehrenkarten erhält, aber gern gleich mit einem Dutzend und mehr Begleiterinnen anreist. Weil der Seniorennachmittag gut ankommt, gibt es am 18. Oktober eine Zusatzvorstellung. Sie dürfe gern auch etwas deftiger sein. „Wir wissen doch, wie es geht“, haben ihr die Oldies signalisiert. Und natürlich läuft alles nach den festgesetzten Hygieneregeln.

Um Zoras bunte Travestie-Welt am Blühen zu halten, braucht es viel Engagement. Diva ist die Chefin nur auf der Bühne, davor und dahinter denkt sie pragmatisch, brütet Ideen aus und will sie möglichst rasch umsetzen. So wie es das Geschäft hergibt, werden die Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit geholt und die Angebote erweitert. Musical, Schlager, Kabarett kommen hinzu. Für jede kostenfreie Werbung – sie kümmert sich mit Charme höchstpersönlich darum – ist die Theaterchefin dankbar. So werden unter anderem auch die Gäste des Hotels Bastei in der Sächsischen Schweiz auf das Dresdner Theater aufmerksam gemacht.

Chancen für junge Künstler

Florian Bruno Kondur, Musicaldarsteller und Produzent, der uns gerade über den Weg läuft, ist begeistert vom „Carte Blanche“. „ Zora gibt auch jungen Künstlern die Chance, hier aufzutreten“, lobt er. Mit seinem Theater „Flowcircus“ ist er noch einmal am 18. September im „verklemmten Musical“ (so der originale Untertitel) „Festgepoppt“ zu erleben. Keine Angst, es soll vor allem lustig sein, wie Kritiker festgestellt haben. Auch auf die erotischen Männerkörper muss Frau bei Zora nicht ganz verzichten. An ausgewählten Terminen kehrt die „Sixx-Paxx“-Truppe auf ihre Theaterbühne zurück. Die Tabu-Bar bleibt für den Auftritt jedoch tabu und ist jetzt After Show Lounge.

„Ohne die Rücklagen aus dem guten Jahr 2019 hätten wir es nicht geschafft“, glaubt Zora. Und auch nicht ohne ihre treuen Besucher. Die Buchungen für Weihnachten und Silvester sind angelaufen, aber zögerlicher als sonst. Hotelübernachtungen werden jetzt ganz kurzfristig gebucht. Mal sei das Haus ganz plötzlich voll, mal völlig leer. Da sind Überraschungen immer gut. Überraschungen wie Melanie Müller. Nachdem die Mallorca-Queen gerade durch etliche Talkshows streifte, wird sie am 26. September auch in der Dresdner Prießnitzstraße zu sehen und zu hören sein.

