Wegen der Coronapandemie war im März und im April die Nachfrage beim Carsharinganbieter Teilauto massiv eingebrochen, ging die Auslastung an manchen Tagen um bis zu 80 Prozent zurück. Doch jetzt konnte das Unternehmen wieder positive Zahlen verkünden, die zugleich belegen, das der Trend zum Gemeinschaftsauto ungebrochen ist – trotz und wegen Corona. Allein in Dresden gibt es derzeit etwa 13 000 Nutzer des Angebots. Ende 2019 hatte Teilauto für Dresden auf rund 12 000 Nutzer verwiesen.

Teilauto ist aktuell der einzige Anbieter, der in Dresden flächendeckendes Carsharing anbietet, un­terhält neben der sächsischen Landeshauptstadt in etwa 20 mitteldeutschen Städten ein Netz mit insgesamt 650 Stationen und 1300 Autos. Dresden gehört nach Leipzig (21 000 Nutzer) mit deutlichem Abstand zu den beiden Städten mit den meisten Kunden. Unterm Strich nutzen etwa 46 500 Menschen in Mitteldeutschland das Angebot.

300 Menschen übernahmen freiwillig eine Stationspartnerschaft

Mit den strengen Kontaktbeschränkungen im März und April war die Auslastung der Teilauto-Flotte zunächst stark eingebrochen, wie Patrick Schöne, einer der beiden Geschäftsführer, erklärt: „Weil Reisegründe wie Geschäftstermine, Familienfeiern oder Urlaube wegfielen, stand natürlich auch unsere Flotte still.“ Fixkosten wie die Miete für die Stationen liefen allerdings weiter. Das hatte das Unternehmen in eine existenzbedrohende Situation gebracht – auf die Teilauto allerdings schnell und kreativ reagierte und eine Soli-Aktion ins Leben rief.

Die Kunden hatten die Möglichkeit, Stationspatenschaften zu übernehmen oder Fahrzeuge gewissermaßen nur virtuell zu buchen, ohne tatsächlich damit eine Fahrt anzutreten. „Fast 300 Menschen haben freiwillig eine Stationspartnerschaft übernommen, um unserer Carsharingnetz zu erhalten“, sagt Co-Geschäftsführer Michael Creutzer.

Trotz der Patenschaften und ei­nes KFW-Kredits habe der Einbruch des Ostergeschäfts den Anbieter hart getroffen. Statt wie gewöhnlich die Flotte mit Blick auf die Urlaubsnachfrage im Frühjahr aufzustocken, musste diese mangels Nachfrage ausgedünnt werden. Doch seit Mitte Juni wende sich das Blatt allmählich wieder: „Als sich abzeichnete, dass diesen Sommer viele Menschen ihren Urlaub in Deutschland verbringen würden, entschieden wir, das als Chance zu nutzen“, sagt Patrick Schöne. Der Fuhrpark wurde in Rekordzeit wieder hochgefahren, in sechs Wochen kamen 120 Fahrzeuge neu hinzu. Mit der Anzahl der Autos, so heißt es, sei schließlich dann auch die Zahl der Neukunden gestiegen.

Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer weit hinter den Erwartungen

Die Zuwächse im Geschäftsgebiet entsprechen in etwa denen des Vorjahreszeitraums. „Das Ergebnis hat uns überrascht und gleichermaßen stolz gemacht. Es ist ein Zeichen für uns, dass es weitergeht“, so Michael Creutzer. Dennoch verlange das Jahr und die Coronakrise viel ab: „Was die Auslastung angeht, sind wir immer noch nicht da, wo wir hinwollen.“ Auch die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer liege weit hinter den Erwartungen. Nichtsdestotrotz ist der Zuwachs der Kundenzahlen für Michael Creutzer ein po­sitives Signal: „Der Zu­spruch, den wir gerade erleben, zeigt uns, dass Carsharing für viele Menschen eine wichtige Säule in einem nachhaltigen Verkehrsmittelmix ist – auch in Pandemiezeiten.“

So funktioniert Carsharing mit Teilauto in Dresden Das Angebot von Teilau­to können ausschließlich angemeldete Kunden nutzen. Eine Anmeldung ist online möglich, die Freischaltung erfolgt im Kundenbüro in der Schützengasse 16 oder in einem der Kundenzentren der Dresdner Verkehrsbetriebe. Die Kosten für die Nutzung werden nach Nutzungsdauer und gefahrenen Kilometern abgerechnet. Die Höhe von Zeit- und Kilometerpreis hängt von der gewählten Fahrzeugklasse und dem gewählten Tarif ab. So gibt es den Starttarif (ohne monatliche Grundgebühr, aber höhere Zeit- und Kilometerkosten) sowie einen Rahmen- und einen Vielfahrertarif (mit Grundgebühr, niedrigere Zeit- und Kilometerkosten). Ausgewählt und gebucht werden die Autos bequem mit dem Handy oder am Computer übers Internet. Geöffnet beim Abholen an der Station und verschlossen bei der Abgabe werden die Fahrzeuge mit dem Mobiltelefon oder der Kundenkarte. Der Schlüssel fürs jeweilige Auto findet sich im Handschuhfach. Tanken müssen die Nutzer selbst – und zwar immer dann, wenn der Tank weniger als ein Viertel gefüllt ist. Gezahlt wird mit der Kreditkarte, die sich ebenfalls an Bord eines jedes Fahrzeugs befindet. Den dazu nötigen Pin erhalten die Fahrer während der Dauer der Ausleihe des Fahrzeugs übers Mobiltelefon. Weitere Informationen www.teilauto.net

Von Sebastian Kositz