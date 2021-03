Caroussel Dresden startet mit neuem Konzept nach dem Lockdown

Dresden

Das Dresdner Sternerestaurant „Caroussel“ hat den Corona-Lockdown für einen Neustart genutzt. Neuer Küchenchef, neuer Name, neues Konzept. Doch diese Veränderung ist durchaus gewagt.

Das Wichtigste zuerst: Das „Caroussel“ existiert nicht länger. Stattdessen eröffnet das traditionsreiche Restaurant unter dem Namen „Caroussel Nouvelle“ wieder. Und fusioniert mit dem „Bülow Bistro“. Dadurch entfällt die Trennung von Haute Cuisine und Bistroküche. Von Hummerschaumsüppchen und Wiener Schnitzel.

Sven Vogel steigt zum Küchenchef auf

Restaurant und Bistro befinden sich im selben Gebäude – das vereinfacht die Fusionierung ungemein. Künftig sollen Gäste je nach Lust und Anlass am Tisch zwischen leger und extravagant entscheiden.

Die Verantwortung für diese kulinarische Umgestaltung liegt fortan in den Händen von Sven Vogel. Als langer Begleiter des bisherigen Sternekochs Benjamin Biedlingmaier steigt er vom Sous- zum Küchenchef auf. Eine der gemeinsamen Stationen war das Zwei-Sterne-Restaurant La Mer auf Sylt.

Nicht nur die Verschmelzung zweier Restaurantkonzepte wird das „Caroussel Nouvelle“ verändern. Auch personell stellt sich das Team neu auf: Sebastian Bellmann und Kerstin Nowak werden stellvertretende Küchenchefs. Jana Schellenberg bleibt Sommelière, steigt aber gemeinsam mit Julia Schwartz zur Restaurantleitung auf. Die Besatzung steht bereits mit beiden Beinen in den Startlöchern. Was fehlt, ist lediglich der Signalschuss, der den Lockdown beendet.

Klassisch-französischer Einfluss soll bleiben

„Urbane Lässigkeit“ kombiniert mit „kulinarischer Finesse“, beschreibt Sven Vogel das neue Restaurantkonzept. Den Einfluss der klassisch-französischen Küche will der 33-Jährige erhalten. Gleichzeitig soll das Angebot des Restaurants internationaler werden. Die Küchen der Welt seien vielfältig. „Aus diesem Reichtum wollen wir noch stärker schöpfen“, sagt Sven Vogel.

Der neue Küchenchef hat klare Vorstellungen von der künftigen Speisekarte: Weniger Auswahl, dafür größere Komponenten pro Gang. Die Richtung der Sterneküche entwickle sich Sven Vogels Einschätzung zufolge weltweit in diese Richtung: „Aufgeräumter, fokussierter, weltgewandter und insgesamt zugänglicher.“ Dieser Trend sei schon vor Corona spürbar gewesen, doch „der globale Lockdown hat ihn noch verschärft“, sagt der 33-Jährige.

Das Dresdner „Caroussel“ befindet sich wie auch das „Bülow Bistro“ im Bülow Palais an der Königsstraße in der Dresdner Neustadt. Das Restaurant war eines der ersten Häuser in Sachsen, das in den 1990-er Jahren den Stern des Hotel- und Reiseführers „Guide Michelin“ erhielt. Die Auszeichnung konnte sich das „Caroussel“ bislang ohne Unterbrechung bewahren.

