Dresden

Ab Freitagabend gibt es auf der Carolabrücke in Richtung Neustadt kein Durchkommen mehr. Der Brückenteil, auf dem die Fahrbahn in Richtung Albertplatz liegt, wird ab 20 Uhr voll gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Sperrung gilt bis Montagmorgen, 5 Uhr. Eine notgedrungen weiträumige Umleitung werde ausgeschildert.

Grund für die Sperrungsind die beginnenden Instandsetzungsarbeiten auf der Carolabrücke. Dabei wird über das Wochenende eine Fahrspur in Richtung Albertplatz auf den mittleren Brückenteil gelegt, auf dem der Verkehr bisher zweispurig in Richtung Altstadt rollt. Das gehe nur unter einer Vollsperrung, weil dafür am Rathenauplatz asphaltiert werden muss, informiert Brückenfachmann Andreas Gruner vom Straßen- und Tiefbauamt.

Ab Montag gibt es in beiden Fahrtrichtungen Einschränkungen. Autos rollen dann für die Dauer der Arbeiten im Begegnungsteil über den mittleren Brückenteil. Statt bisher zwei steht dann pro Fahrtrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Die Carolabrücke hat in den letzten Jahren vor allem durch eindringendes, im Winter mit Tausalz versetztes Wasser gelitten. Der Stahlbeton ist derart korrodiert, dass das Straßen- und Tiefbauamt unbedingt noch vor dem Winter mit den Instandsetzungsarbeiten beginnen will. Die Arbeiten kosten etwa 4,7 Millionen Euround beinhalten auch eine Verbreiterung des Geh- und Radwegs durch den Einsatz innovativer Materialien. Sind Brückenabdichtung und Fahrbahnbelag auf dem einen Brückenteil erneuert, will das Straßen- und Tiefbauamt mit dem mittleren Brückenteil weitermachen. Dann werden Autos im Begegnungsverkehr über den sanierten Brückenteil geführt. Auch für den Straßenbahnteil der Carolabrücke gibt es Sanierungspläne.

Von uh