„Rentnerleben, das ist lustig, Rentnerleben, das ist schön…“ Hell klingt beim Refrain der Chor der Kinderstimmen durch das Kinderhaus „Am Hochwald“. Das Ständchen gilt Carola Geyer. Nach 45 Arbeitsjahren, davon 41 für diesen Kindergarten, seit 1996 als dessen Leiterin, wird sie in die Rente verabschiedet.

„Kinder sind heute selbstbewusster“

Sie sitzt auf dem Ehrenplatz, aber inmitten der Kinder, auf dem Schoß ein Kissen mit der Aufschrift „Legende im Ruhestand“. Und das ist sie wohl wirklich auf dem Weißen Hirsch. Weit über 1000 Kinder hat sie in ihrem Berufsleben bis zur Schule geführt. Von nicht wenigen der 150 Kleinen, die zurzeit ins Kinderhaus gehen, hat sie schon die Eltern in ihrer Obhut gehabt. Und ohne sie gäbe es das Haus „Am Hochwald“ vielleicht nicht mehr.

„Als ich angefangen habe zu arbeiten, da gab es euch noch gar nicht“, erklärt Carola Geyer den Kleinen an ihrem letzten Arbeitstag. „Und meine Eltern auch nicht“, kräht ein Junge dazwischen. Bei der Arbeit mit den Kleinen hat sich Carola Geyer immer am wohlsten gefühlt. Die Arbeit im Büro als Leiterin nannte sie etwas scherzhaft „Stubenarrest“ - den Ausdruck kennen auch die Kinder.

„Kinder sind heute selbstbewusster“, sagt Carola Geyer aus 45-jähriger Erfahrung. Zu DDR-Zeiten eckte sie durchaus mal an, die Familie lebte nicht unbedingt systemkonform - so konnte sie auch ihren Berufswunsch Archäologin nicht verwirklichen, eher durch Zufall kam sie zum Fachstudium als Kindergärtnerin. Im Berufsleben dann war sie auch mit der Art und Weise, wie Kinder in den Einrichtungen erzogen werden sollten, nicht durchweg einverstanden. „Ich hab damals schon mal überlegt, ob ich weitermache.“

Sie tat es, und so konnte sie nach der Wende auch für den Weiterbestand des Kindergartens sorgen. Nachdem klar war, dass man die alte Zietz-Villa an der Kurparkstraße/Ecke Am Hochwald würde verlassen müssen, gründete sie mit neun engagierten Leuten vom Weißen Hirsch, denen die Kinderbetreuung im Wohngebiet am Herzen lag, den Verein „Am Hochwald e.V.“ und erreichte, dass 2002 ein moderner Neubau am Nachtflügelweg bezogen werden konnte. Im Vorstand des Trägervereins wird sie auch weiter bleiben.

Sachsen hat den „miesesten Personalschlüssel“

Mit einem integrativen Konzept für die Aufnahme auch behinderter Kinder hatte man schon in den 90er Jahren begonnen, in dem neuen, hellen Kinderhaus wird es bis heute fortgesetzt. Es gibt insgesamt neun Kindergruppen von Raupe bis Igel, eine - die Maus-Gruppe - ist die Krippe. Das Kinderhaus bietet zahlreiche Aktivitäten an, von Ausflügen in die Heide bis zum Englischlernen, und sie ist bis auf den letzten Platz belegt.

Was rät nun eine erfahrene Erzieherin Eltern für den Umgang mit ihren Kindern? „Sie sollen auf ihren Bauch hören und an einer Linie festhalten - nicht ständig zu irgendwelchen neuen Ratgebern rennen.“ Und was muss man als Chef beachten? „Ein Chef sollte aus der Basis, also „von unten“ kommen, damit ihm immer bewusst ist, was er von seinen Mitarbeitern fordert, und er muss Verantwortung für die anderen übernehmen.“

Auch als Leiterin der Kita hat Carola Geyer immer viel mit den Kindern gearbeitet. Wollte sie gar nicht anders, und wäre auch anders gar nicht gegangen. „Wir sind doch hier in Sachsen“, sagt sie, „wir haben den miesesten Personalschlüssel - das ist immer Kante.“

Die letzten Monate ihres Berufslebens waren geprägt von Corona. Ganz geschlossen war das Kinderhaus nicht, aber Carola Geyer resümiert: „Man hat wieder gesehen, die Kinder haben keine Lobby, die waren ja an allem schuld, sogar - obwohl man es gar nicht genau wusste - an den Infektionen, und die Eltern hat man alleingelassen.“

Ein Gutes hatte die Corona-Phase aber auch. Carola Geyer konnte mit mehr Ruhe die Leitungsarbeit an ihre schon lange feststehende Nachfolgerin übergeben. Sie hat sie selbst ausgewählt. Es ist Claudia Schubert, die auch schon seit 13 Jahren im Kinderhaus mitarbeitet. Sie hat die Aufgabe zum 1. August übernommen.

Von Bernd Hempelmann