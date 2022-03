Dresden

Im Nachrichtengewimmel rund um den Ukrainekrieg sind die Coronakrise und die damit verbundenen Entbehrungen für manche vielleicht schon in Vergessenheit geraten. Die Sechstklässler von der 64. Oberschule „Hans Grundig“ in Laubegast erinnern sich allerdings noch genau, allem voran an die Einsamkeit, die das Virus durch Ausgangssperren und Abstandsregeln mit sich brachte.

Vor allem Senioren waren als Risikopatienten abgeschottet. Aus diesem Grund machten sich die Oberschüler zu Ostern 2021 an die Arbeit und schrieben 50 „Briefe gegen die Einsamkeit“ an die Bewohner des Altenpflegeheims St. Michael in der Friedrichstadt. Obendrauf gab es österliche Bastelkunst und Schokolade.

Aktion erhält Sozialpreis der Caritas-Stiftung Dresden-Meißen

Für die Aktion hat die Oberschule nun den Sozialpreis 2021 der Caritas-Stiftung im Bistum Dresden-Meißen erhalten. Ursprünglich sollten die Schüler die Auszeichnung im feierlichen Rahmen am 30. November letzten Jahres überreicht bekommen. Wegen Corona fiel die Verleihung aber aus. Nun wurde sie am Mittwoch im kleinen Rahmen in der Schule nachgeholt.

Aktion beweise: Bildung ist mehr als Noten

„Ich freue mich sehr über den Preis“, sagt die zwölfjährige Ronja, die sich damals an den „Briefen gegen die Einsamkeit“ beteiligt hatte. Mit der Auszeichnung gerechnet habe sie aber nicht. Schließlich hätten auch andere Schulen ähnliche Aktionen während der Coronakrise gestartet.

Doch die Schüler in Laubegast „haben voll ins Schwarze getroffen“, sagt Andreas Schuppert, Sprecher der Caritas im Bistum Dresden-Meißen. Mit den Briefen und Ostergeschenken haben die Kinder bewiesen, dass Bildung nicht nur Leistung und Noten bedeutet, sondern auch, den Blick auf Andere zu richten und etwas Gutes zu tun. So lautet die Begründung der Caritas für die Preisvergabe. Zudem war es der Stiftung wichtig, das Engagement junger Menschen sichtbar zu machen und eine staatliche Organisation zu würdigen, nachdem der Preis in den Jahren zuvor meist an private oder kirchliche Institutionen ging.

Brieffreundschaften zwischen Schülern und Heimbewohnern

„Wir sind sehr stolz auf unsere Kinder“, sagt Maria Weiß. Die Deutschlehrerin hatte das Projekt „50 Briefe gegen die Einsamkeit“ ins Leben gerufen. Dabei ließ sie sich von der Jugendplattform „young caritas“ inspirieren, bei der Jugendliche ihre Verbundenheit mit der älteren Generation in der Coronakrise zum Ausdruck brachten. „Viele von ihren Schülern hätten während der Lockdowns selbst Einsamkeitserfahrungen gemacht, konstatiert Weiß, und wüssten daher, wie es sich anfühlt, allein zu sein. Aus der Osteraktion ist in manchen Fällen sogar eine kleine Brieffreundschaft entstanden, wie Elisa erzählt, die damals ebenfalls am Projekt beteiligt war. „Wir haben uns sehr über die Antworten der Bewohner gefreut“, sagt die Sechstklässlerin.

Briefaktion soll in nächsten Jahren fortbestehen

Zwar sind die Zeiten der großen Abschottung dank Impfung erst einmal vorbei. Dennoch will die Oberschule weiterhin gegen Einsamkeit kämpfen, wie Lehrerin Maria Weiß verkündet. Die Idee: Heimbewohnern, nicht nur im St. Michael an der Friedrichstraße, auch in den nächsten Jahren kurz vor den Festtagen Briefe schreiben. „Vielleicht ist es dann auch möglich, dass die Kinder die Briefe persönlich überreichen.“

Der Sozialpreis der Caritas-Stiftung im Bistum Dresden-Meißen ist mit 1500 Euro dotiert. Was die 64. Oberschule mit dem Geld anfangen will? „Wir wollen eine Spielkiste auf dem Schulhof aufstellen mit verschiedenen Materialien darin“, erklärt Schulleiter Daniel Funk. So solle das soziale Engagement der Kinder für die alten Menschen zu den Kindern zurückkommen.

Von Laura Catoni