Dresden

Am Sonnabend findet der 27. Christopher Street Day (CSD) in Dresden statt. Geplant sind vier Demonstrationen, die am Alaunplatz zusammenlaufen sollen. Das dortige Bühnenprogramm startet bereits um 14 Uhr, die vier Demozüge sollen rund anderthalb Stunden später eintreffen.

Coronabedingt mussten die Veranstalter das geplante Straßenfest am 13. Juni absagen, zogen stattdessen im kleinen Rahmen mit einem Paradetruck durch Dresden. Schon damals kündigte der verantwortliche CSD Dresden e.V. an, das Spektakel nachholen zu wollen.

Anzeige

Fotos vom CSD light

Weitere DNN+ Artikel

Zur Galerie CSD light – Regenbogen-Truck rollt durch Dresden

Das Motto: „CSD 2020 – Mit Abstand“

Denn den CSD einfach ausfallen zu lassen, war keine Option. „Er ist ja kein Selbstzweck“, sagt Pressesprecher Marc Dietzschkau. Der CSD habe die Aufgabe, „für unsere Anliegen zu sensibilisieren und auch gegen noch immer vorhandene Diskriminierung zu kämpfen.“

Weltweit demonstrieren jedes Jahr Tausende am CSD für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transpersonen ( LGBT). Das Fest soll an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker „Christopher Street“ erinnern. Deutschlandweit finden die größten Umzüge in Köln und Berlin statt.

Bei dem diesjährigen CSD in Dresden seien 2 500 Teilnehmer bei der Versammlungsbehörde angemeldet, sagt Dietzschkau. Allerdings: „Wie viele am Ende kommen, ist zur Zeit schwer abzuschätzen.“ Entscheidend sei, dass sich alle Teilnehmer an die strengen Coronaauflagen halten. Das gewählte Motto unterstreicht das: „CSD 2020 – Mit Abstand“.

Martin Dulig spricht Grußwort

An dem Straßenumzug beteiligen sich verschiedene Vereine, Parteien und Organisatoren. Um 12.30 Uhr startet der erste Demozug vom Rathaus aus, die Arbeiterwohlfahrt läuft gemeinsam mit der SPD Dresden um 13.15 Uhr vom Haus der Presse los. Ihre Teilnahme widmet die SPD der LGBT-Gemeinschaft in Polen, die sich gegen eine aus ihrer Sicht diskriminierende Politik der regierenden PiS-Partei wehren muss. Um 13.55 Uhr läuft die FDP vom Liberalen Haus aus los und um 14.50 startet die Demo der Grünen am Wettiner Platz.

Das gemeinsame Ziel der vier Züge ist der Alaunplatz. „In den vergangenen Jahren waren wir auf dem Altmarkt“, sagt Dietzschkau. Der Alaunplatz sei aber aus Infektionsschutzgründen für so viele Menschen deutlich geeigneter.

Dort startet „Szene-Urgestein“ DJ Frank Fahrenheit um 14 Uhr mit dem Bühnenprogramm. Nach Ankunft der Demozüge geht es weiter mit der Musikerin und Kabarettistin Vanessa Maurischat sowie anderen Künstlern. Außerdem gibt es eine Politik-Talkrunde mit Vertretern der beteiligten Parteien sowie ein Grußwort von Martin Dulig ( SPD).

NPD kündigte ebenfalls Veranstaltung an

Eine Premiere dürfte das offizielle Hissen der Regenbogenflagge vor dem Rathaus am Külz-Ring und den Rathäusern in den Stadtteilen sein. Einen genauen Zeitpunkt gaben die dortigen Verantwortlichen aber noch nicht bekannt. Laut Dietzschkau soll die Flagge ebenfalls vor dem Kulturpalast und der Semperoper wehen – und zwar schon am Freitag.

Für einen faden Beigeschmack sorgt die angekündigte Versammlung der NPD, die ebenfalls am Sonnabend stattfindet. Unter dem Motto „Traditionelle Familien schützen! – Familienpolitik ist die beste Sozialpolitik“ hatte die rechtsextreme Partei eine Versammlung bei der Stadt angekündigt. Die Organisatoren erwarten rund 15 Teilnehmer.

Das Bündnis Dresden Nazifrei teilte bereits über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, vorbereitet zu sein. „Wir treffen uns ab 9 Uhr am Bahnhof Neustadt und können dann auf eine Aktion der Nazis reagieren.“

Angst vor Zwischenfällen hat Marc Dietzschkau indes nicht. „Ankündigungen von Rechtsaußen gab und gibt es immer wieder.“

Von Felix Franke