CDU-Stadtrat kämpft für sichere Radwege in Dresden – und Parkplätze

Dresden

306 Parkplätze am Straßenrand in Dresden bieten Konfliktpotenzial mit benachbarten Radwegen. Es handelt sich um Straßenabschnitte, an denen es keinen Schutzraum zwischen dem Radfahrer- und dem Parkstreifen gibt. Wie am Fetscherplatz vor dem Sparkassengebäude: Autofahrer müssen über den Radweg zur Parkbucht fahren. Wer beim Aussteigen die Fahrertür ohne Schulterblick öffnet, gefährdet Radfahrer.

Verkehrsteilnehmer nicht gegeneinander ausspielen

„Die massive Zunahme des Radverkehrs in Dresden und etliche teils schwere Unfälle zeigen, dass man handeln und mehr Augenmerk auf die Beseitigung von Gefahrenstellen legen muss“, sagt CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm. Der Stadtrat gibt aber auch zu bedenken: „Es kann nicht sein, dass Autofahrer und Radfahrer gegeneinander ausgespielt werden.

Kreuzgefährlich für Radfahrer: parkende Autos direkt neben dem Radweg, wie früher auf der St. Petersburger Straße. Quelle: Sebastian Kositz

Ein Rückgang des Fahrzeugaufkommens ist in Dresden nicht absehbar. Deshalb brauchen wir ausreichend Parkplätze für Anwohner und Kunden.“

Ersatz für weggefallene Parkplätze in der Nähe

Böhm hat eine Stadtratsinitiative gestartet und will Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) damit beauftragen, beim Wegfall von Parkstreifen im Zuge der Anpassung oder des Ausbaus von Radverkehrsanlagen eine Kompensation in unmittelbarer Nähe zu schaffen. „Wir brauchen dann neue Parkplätze im Umfeld“, so der Stadtrat. Falls das nicht möglich sein sollte, müsse der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau vor Beginn des Rückbaus von Parkplätzen einen Beschluss treffen.

Der Antrag solle die Verwaltung dahingehend binden, dass Parkplätze für Anwohner nicht mehr ersatzlos wegfallen können. Böhm verweist auf das Beispiel St. Petersburger Straße. „Dort sind aus berechtigten Gründen eine Vielzahl von Parkplätzen gestrichen worden. Die Verwaltung unternimmt aber nun keinerlei Anstrengungen mehr, um mit einer anderen Aufteilung des Verkehrsraumes neue Parkplätze zu schaffen.“

Keine neuen Parkplätze auf der St. Petersburger Straße

Wann werden auf der St. Petersburger Straße wieder Parkplätze zur Verfügung stehen?, wollte Böhm in einer schriftlichen Anfrage vom Oberbürgermeister wissen. Die Antwort: „Parkplätze entlang der St. Petersburger Straße werden nicht zur Verfügung gestellt.“ Anfang des zweiten Quartals sollen vielmehr die Markierungen für die Parkstreifen abgefräst und neue Markierungen für Radwege aufgebracht werden. Rund 30.000 Euro werden die Arbeiten kosten, so Hilbert.

Es geht eng zu auf der Wernerstraße im Stadtteil Löbtau. So eng, dass es teilweise weder Radwege noch Mittelstreifen gibt. Quelle: Anja Schneider

Radstreifen vs. Parkplätze auch in Löbtau

Bei der Wernerstraße in Löbtau könnte es zu einem ähnlichen Problem kommen: Die Bedingungen für Radfahrer sind auf der Straße, die wegen der Sperrung der Kesselsdorfer Straße enorm an Bedeutung gewonnen hat, schlicht katastrophal. Zeitgemäße Radstreifen an der Wernerstraße kann es nur geben, wenn Parkplätze wegfallen.

Die FDP hat einen Antrag eingebracht, wonach die Bordsteine abgesenkt werden sollen, um das Parken auf den sehr breiten Fußwegen zu ermöglichen. Anwohner der Wernerstraße und die Bürgerinitiative „ Kesselsdorfer Boulevard“ haben mehrere Änderungsvorschläge in die Debatte eingebracht. Einigen davon ist der Stadtbezirksbeirat Cotta jetzt gefolgt. Am 11. März soll der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau über den FDP-Antrag entscheiden.

Rechts im Bild: Der Radweg auf der Wernerstraße endet ganz plötzlich. Die Mittelstreifen-Markierung hört in der Kurve auf. Quelle: Anja Schneider

CDU-Stadträtin Anke Wagner sieht ein generelles Problem in Löbtau. Es könne nicht nur isoliert die Wernerstraße betrachtet werden. „Wir brauchen ein übergreifendes Verkehrs- und Parkraumkonzept für den Stadtteil, das die Interessen aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigt.“ Wenn auf der Wernerstraße Parkplätze wegfallen sollten, müsse ein Ausgleich geschaffen werden, so Wagner.

Lesen Sie auch:

Von Thomas Baumann-Hartwig