CDU-Politiker Frank Eisold ist der neue Bürgermeister von Arnsdorf. Er setzte sich beim zweiten Wahlgang am Sonntag gegen seine Herausforderer Ilko Keßler (Bürgerforum e.V.) und Detlef Oelsner (parteiloser Kandidat der AfD) klar durch. Er erhielt in der 5000 Einwohner zählenden Gemeinde mit 3800 Wahlberechtigten insgesamt 1142 der Stimmen (48 Prozent), auf Keßler entfielen 995 Stimmen (42 Prozent), AfD-Kandidat Oelsner erhielt 242 Stimmen (10 Prozent). Das sagte Hauptamtsleiterin Angela Bendix am Abend auf DNN-Anfrage.

Die Wahlbeteiligung hat Bendix zufolge bei 63 Prozent gelegen (im September waren es noch 67 Prozent), es gab 2379 gültige und 25 ungültige Stimmen.

Erste Runde im September ohne eindeutigen Sieger

Im ersten Wahlgang am 20. September hatte keiner der drei Kandidaten die nötige Mehrheit erreicht. Damals hatte Keßler mit 37 Prozent knapp vor Eisold (36 Prozent) gelegen. Oelsner war auf 27 Prozent der Stimmen gekommen.

Bundesweite Schlagzeilen nach Übergriff auf Asylbewerber 2016

Arnsdorf war bundesweit in die Schlagzeilen geraten, nachdem 2016 vier Männer einen psychisch kranken Flüchtling aus dem Irak mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt hatten. Sie hatten ihr Verhalten als Notwehr dargestellt. Oelsner, damals noch CDU-Gemeinderat, war einer von ihnen.

Bürgermeisterin Martina Angermann ( SPD) hatte die Tat wiederholt verurteilt und war selbst zum Feindbild geworden. Nach monatelanger Hetze und Anfeindungen hatte sie im November 2019 ihre vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt. Zuvor war sie über Monate krankgeschrieben.

Von Barbara Stock