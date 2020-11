Dresden

Stand Donnerstagnachmittag wird der CDU-Kreisverband Dresden am Sonnabend seine Kandidaten für die Bundestagswahl aufstellen. Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) hat den 26. September 2021 als Wahltermin vorgeschlagen, bis Ende März müssen die Parteien ihre Direktkandidaten nominieren.

Mit dem richtigen Hygienekonzept und dem richtigen Raum

Lässt sich eine Nominierung in Corona-Zeiten überhaupt verantworten? „Mit dem richtigen Hygienekonzept und dem richtigen Raum ist das möglich“, erklärt der stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Lutz Barthel. Die CDU hat die riesige Sporthalle des Gymnasiums Bürgerwiese angemietet für ihren Kreisparteitag, der gar kein Parteitag ist, wie Barthel richtigstellt. „Es sind zwei Wahlkreis-Mitgliederversammlungen.“

Haben die Christdemokraten früher die beiden Mitgliederversammlungen gemeinsam durchgeführt, so wird am Sonnabendvormittag der Direktbewerber für den Wahlkreis Dresden 1 aufgestellt und am Nachmittag der Kandidat für den Wahlkreis Dresden 2 / Bautzen 2. „Das reduziert die Personenzahl erheblich“, so Barthel.

Platz für bis zu 200 Personen

Über sechs Tribünen verfügt die Sporthalle, die Teilnehmer an den Versammlungen werden mit Abstand auf den Tribünen platziert. Bis zu 200 Personen könnten dort coronagerecht untergebracht werden. „Wir haben uns die Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre angeschaut und gehen von deutlich weniger Anwesenden aus“, sagt Barthel. Es dürften jeweils weniger als 100 CDU-Mitglieder kommen, wenn sich die Erfahrungswerte bestätigen.

Das Podium befindet sich auf der Spielfläche in der Mitte der Halle, was den Versammlungen ein eigenartiges Ambiente verleihen wird. „Aber das ist in einer Pandemie nicht anders möglich. Wir sind froh, dass wir überhaupt nominieren können“, sagt Barthel. Denn: Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass ab Montag im Freistaat auch solche Veranstaltungen untersagt werden.

In der Pause wird desinfiziert

Lange Tagesordnungen wird es am Sonnabend nicht geben. „Die Kandidaten werden sich vorstellen. Dann wird gewählt“, fasst der stellvertretende Kreisvorsitzende zusammen. Im Wahlkreis Dresden 1 könnte es sehr schnell gehen, denn hier hat bisher nur Kreisvorsitzender Markus Reichel seinen Hut in den Ring geworfen. Im Wahlkreis Dresden 2 / Bautzen 2 wird es nach gegenwärtigem Stand zu einer Kampfabstimmung zwischen dem Landtagsabgeordneten Lars Rohwer und dem promovierten Physiker Frank Kromer kommen.

In der Pause zwischen den Mitgliederversammlungen werden die Tribünen desinfiziert, kündigte Barthel an. „Es gab auch Bedenken“, räumt er ein, „aber wenn sich alle an die Hygieneregeln halten, dann ist die Durchführung aus unserer Sicht vertretbar.“

Von Thomas Baumann-Hartwig