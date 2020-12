CDU: Dresden muss legales Parken am Blauen Wunder möglich machen

Dresden

Mit Befremden reagiert die CDU auf die Ansage der Stadtverwaltung, bald Schluss mit dem wilden Parken am Blauen Wunder auf Blasewitzer Elbseite zu machen. Es sei „ein neuer, trauriger Tiefpunkt erreicht“, teilte der Dresdner CDU-Landtagsabgeordnete Martin Modschiedler mit. Er spricht sich für eine Legalisierung des seit Jahren nur geduldeten Parkens auf der im Landschaftsschutzgebiet gelegenen Pflasterfläche aus.

Die ist allerdings laut Stadtverwaltung nicht möglich. Ein letzter Versuch, das Parken durch eine Verringerung des derzeit als Stellfläche genutzten Areals zu verringern, sei gescheitert, teilte das Rathaus am Mittwoch den DNN mit. Belange des Denkmal- und Naturschutzes stünden dem entgegen. Stattdessen will die Stadt das Areal durch Poller oder dergleichen so als illegale Parkfläche kennzeichnen, dass Ordnungsmitarbeiter dort auch Knöllchen verteilen können. 30 Euro würden dann für Falschparker fällig.

Parkfläche durch Parkraumkonzept legalisieren

In die Debatte war durch einen Vorstoß des Fahrradclubs ADFC Bewegung gekommen. Der hatte am Montag mitgeteilt, die Landesdirektion Sachsen als Kommunalaufsicht einzuschalten. Diese sollte Dresden dazu bringen, das geduldete Falschparken unterhalb des Schillerplatzes zu unterbinden. Grund sind viele Konflikte und Unfälle zwischen Nutzern des Elberadwegs und Autos, die diesen auf dem Weg zur vermeintlichen Parkfläche queren.

CDU-Politiker Martin Modschiedler sieht in der Pflasterfläche einen „wichtigen Standortfaktor“ für ansässige Gastronomen und Händler. Er plädiert trotz der Absage aus dem Stadtplanungsamt an diese Pläne dafür, dass der Elberadweg verlegt wird und die Parkfläche durch ein Parkraumkonzept legalisiert wird. „Hier ist die Stadtverwaltung am Zug!“. Kritiker des Parkens am Elbufer verweisen in diesem Zusammenhang auf das Parkhaus der Schillergalerie, dessen mehr als 300 Plätze meist nicht einmal zur Hälfte belegt sind.

Von Uwe Hofmann