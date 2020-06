Dresden

Den gemächlichen Lebensrhythmus im Barockviertel Dresdens hat Holger John mit seiner derzeitigen Ausstellung, mit der er ganz schnell aufs Zeitgeschehen reagiert hat, durchbrochen. Das Thema ist der verordnete Mund- und Nasenschutz, der die Menschen im Stadtbild äußerlich sehr verändert hat – die „Maskerade“. Den Anstoß gab Claudia „Wanda“ Reichardt, eine „alte positive Seilschaft“, wie Holger John verschmitzt verkündete, mit der ihn einige fruchtbare Ausstellungsprojekte seit der künstlerischen Besetzung der Villa Marie, zu DDR-Zeiten, verbindet.

190 kreativ gestaltete Gesichtsmasken – und es werden mehr

„Wanda“ entdeckte die kostengünstige Pappvariante einer Wegwerf-Schutzmaske Ende April 2020, deren „exotische Form in ungefaltetem Zustand“ sie sehr faszinierte. Sie bestellte mit Unterstützung des Kleinprojektefonds des Kulturamtes der Landeshauptstadt Dresden einige hundert Stück, die künstlerisch gestaltet werden sollten. Der Vorstand des Künstlerbundes Dresden lehnte leider die Verteilung der Masken an die Mitglieder ab, so dass die Kunstaktion auf alle erreichbare, kreativen Mitbürger der Stadt Dresden, die willens waren, der Phantasie freien Lauf zu lassen, ausgeweitet wurde.

500 Masken waren im Umlauf. Sie konnten in den Buchhandlungen „büchers best“ und „lesensart“ sowie in der Galerie Holger John entgegengenommen werden, wobei mehr als zehn Masken an eine Person nicht ausgehändigt wurden. Der Galerist startete einen Aufruf zur Kunstaktion bei facebook, kann er dort doch auf 5000 Freunde zurückgreifen. 190 kreativ gestaltete Gesichtsmasken in ungefalteter und gefalteter Form sind nun Bestandteil der Ausstellung. Und es kommen täglich neue hinzu.

Die Masken sind rasterartig an die Wand im Erdgeschoss genagelt oder befinden sich, in gefaltetem Zustand museal aufbereitet, unter Hauben. Alle Objekte sind signiert und können erworben werden, wobei der Erlös als „Soforthilfe“ gänzlich an die Autorinnen und Autoren ausgezahlt wird. Die Pappmasken wurden bezeichnet, beklebt, bedruckt, bemalt, collagiert, bestickt, mit Fäden bereichert, mit Straßsteinen, Fotografien und Smileys beklebt, bestickt und benagelt. Es wird an Verschwörungstheorien erinnert, auch an das Flüchtlingslager Moria. Texte sind lesbar, wie „In diesem Wald leben tausende unbekannte Viren“.

Grotesk, poetisch, erotisch, lyrisch...

Von heiter bis tödlich reicht der Kosmos. Hartmut Trache hat hinter jeder Maske noch eine Farbradierung versteckt, als „Mehrwert“! Maria Katharina Franz hat einen Trauerbrief an die Galerie geschickt, in dem sich 3 bei 60 Grad gewaschene, keimfreie, völlig aufgelöste Masken in Form von Papierkügelchen befanden. Es gibt auch eine erotische Serie, wobei das „Nasenloch“ wie ein Guckkasten verwendet wurde, um einer Peepshow zu folgen und der Betrachter zum Voyeur wird. Matthias Schroller hat die Masken durch die Druckerpresse geschickt und so befinden sich auf ihnen floral anmutende Prägedrucke. Es gibt Drachen und Fledermäuse. An den Konsumrausch wird erinnert mit Dolce und Gabbana oder an Modekollektionen mit dem Modell „Schweden“, Modell „Wanda“, Modell „alles wird gut“. Der Tod ist präsent und die apokalyptischen Reiter nach Dürer sind es auch.

Die grotesken, poetischen, hintersinnigen, banalen, erzählerischen, ornamentalen, abstrakten und figurativen, verspielten, sinnlichen erotischen, lyrischen, grausamen Fingerübungen werden begleitet vom Video Dada Vadims „Teil der Lösung oder Teil des Problems“, surrealen Malereien Pierre Adams, einem Mickey-Mouse-Objekt aus einem Radio, mit zwei bezeichneten Mund- und Nasenschutz-Masken von Mamei mit der Comicfigur „ Dave Grigger“, und einer Sammlung venezianischer Masken des Ehepaars Dr. Riedel. Man geht schmunzelnd durch die Ausstellung, mit leichtem Grauen – eingedenk des existenziellen und gesundheitlichen Würgegriffs der Corona-Pandemie…

Am 26. Juni ist dann die Ausstellung „MONO – H.G. Griese, canvas – Holger John, paper“ mit Führungen durch den Galeristen zugängig.

bis 21.6., Rähnitzgasse 17, geöffnet Di bis So 14-19 Uhr, der Galerist ist auch unter 0162-4772739 erreichbar

www.galerie-holgerjohn.com

