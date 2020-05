Busse statt Bahnen: Massive Einschränkungen auf Nebenstrecken in und um Dresden

Dresden

Weil die Triebwagen vom Typ Desiro der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) dringend durchgecheckt werden müssen, kommt es auf verschiedenen Nebenstrecken in und um Dresden ab sofort zu massiven Einschränkungen. Auf den Linien nach Königsbrück und zwischen Heidenau und Altenberg fahren deshalb nur noch Ersatzbusse. Betroffen ist auch der Wanderexpress ins Osterzgebirge, der zu Himmelfahrt und am Wochenende wieder zum Einsatz kommen sollte. Zwischen Dresden und Kamenz sowie zwischen Pirna und Sebnitz verkehren noch einige Triebwagen, allerdings kommen auch hier in Ergänzung Busse zum Einsatz.

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn mitteilt, hatte der zuständige Eisenbahnbetriebsleiter in Rücksprache mit Alpha Trains Europe, Besitzer der Fahrzeugflotte, die die MRB seinerzeit von der insolventen Städtebahn Sachsen übernommen hatte, angeordnet, die Triebwagen „umgehend der Werkstatt zur sofortigen Überprüfung zugeführt werden.“ Dabei werde untersucht, ob die Triebwagen weiterhin im Einsatz bleiben können oder eine Reparatur notwendig ist.

Einschränkungen bis voraussichtlich Sonntag

Die Mitteldeutsche Regiobahn arbeite zügig an einer Klärung und einem schnellen Wiedereinsatz der Fahrzeuge, heißt es weiter. Nach einer ersten Einschätzung werden die Einschränkungen bis voraussichtlich Sonntag andauern. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen ist stark eingeschränkt.

Bereits nach der Übernahme der vier Strecken von Dresden nach Kamenz und Königsbrück, zwischen Heidenau und Altenberg sowie zwischen Pirna und Sebnitz durch die MRB war es mangels einsatzfähiger Triebwagen der früheren Städtebahn zu Ersatzverkehr gekommen. Um die Ausfälle zumindest teilweise abzudecken, hatte das Unternehmen sogar von anderen Unternehmen Fahrzeuge angemietet – darunter einen Zug der Pressnitztalbahn mit Wagen der früheren Bundesbahn und der DDR-Reichsbahn.

Von seko