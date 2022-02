„Busparty“ mit Flaschenwürfen – Randalierer vor Amtsgericht Dresden

Dresden

„Das ist das fünfte Mal, dass Sie vor Gericht stehen, das dritte Mal bei mir. Sie gehören zu denen, die ich oft sehe“, begrüßte Richter Markus Vogel den Angeklagten Pascal S. Der 20-Jährige stand wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht. Er hatte gemeinsam mit drei anderen erlebnisorientierten Jugendlichen in einem Linienbus Party gemacht – krakeelt, getrunken, geraucht. Fahrgäste beschwerten sich beim Fahrer. Der forderte das Quartett auf auszusteigen. „Die anderen waren einsichtig, aber der Blonde hatte Hass in den Augen.“

Bierflaschen gegen Mitfahrer und Busscheibe

Pascal wurde aggressiv, beschimpfte den Fahrer, trat gegen die Tür, warf beim Aussteigen eine Bierflasche in den Bus. „Ich bekam eine ordentliche Dusche ab“, sagte ein Zeuge. Der Angeklagte warf dann eine weitere Bierflasche an den Bus und eine gegen die Scheibe der Fahrerkabine. Sachschaden 4000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

„Der Fahrer hat gesagt, wir sollen aussteigen, das hat mich geärgert und ich habe mich auf seine Provokation eingelassen.“ Bitte? Er und nicht der Busfahrer hat sich daneben benommen. Schuld sei der Alkohol gewesen, erklärte der Angeklagte. „Das ist immer so. Wenn ich Schnaps trinke, schaltet der Kopf aus.“ Da gibt es ein einfaches Mittel: nicht saufen. Er trinke jetzt keinen Schnaps mehr, erzählte er.

Arbeitsstunden geschwänzt

Der 20-Jährige ist einfach strukturiert, hat weder Schulabschluss noch Ausbildung oder Job, aber Tausende Euro Schulden. Er lebt bei und von den Eltern und in den Tag hinein. Das will er jetzt ändern. „Ich will eine Wohnung kriegen.“ Nur hat er wohl vergessen, dass man da Miete zahlen und sich das Geld dafür verdienen muss. Von Jobplänen erzählte er nichts. „Nur die Wohnung ist in Planung.“ Arbeiten ist nicht so seins. Die Arbeitsstunden zur teilweisen Schadenswiedergutmachung hat er geschwänzt. „Ich habe mich da nicht wohl gefühlt.“

Bei der nächsten Straftat in den Knast

Das Jugendgericht verurteilte ihn nun zu 150 Arbeitsstunden. Pascal versprach, sie diesmal zu leisten. Hat er wirklich begriffen, dass man ihm da nicht nur eine goldene Brücke gebaut, sondern ihn auch drüber getragen hat? Er wird bald 21, dann ist der Welpenschutz, also das Jugendstrafrecht vorbei. „Bei der nächsten Straftat wandern Sie in den Knast“, gab ihm der Richter als Warnung mit auf den Weg.

Von Monika Löffler