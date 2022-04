Bunte Auswahl beim Fundusverkauf des Staatsschauspiels Dresden

Dresden

Am Samstag hat das Staatsschauspiel Dresden von 10 bis 14 Uhr sein Garderobenfoyer für den großen Fundusverkauf geöffnet. Dort konnten Interessierte nicht nur ausgefallene Kostüme, Requisitenteile oder Poster und anderes Werbematerial erwerben, auch Vintage- und Alltagskleidung wurden angeboten. Die Auswahl war dementsprechend umfangreich.

Bereits vor Einlass hatten sich viele kaufwillige Menschen vor dem Staatsschauspiel zusammengefunden. Schubweise wurden Gruppen in das Foyer eingelassen, um sich dort in Ruhe den Fundus anzuschauen. Bei dem bunten Treiben wechselten schnell viele Stücke den Besitzer, das überrascht allerdings nicht, denn die Preise waren mehr als angenehm für das eigene Portemonnaie. Fünf bis 20 Euro wurde für die meisten Stücke verlangt. War eine Garderobenstange gänzlich leergekauft, wurde sie sofort mit neuem Sortiment bestückt, das Sortiment schien nie enden zu wollen.

Zur Galerie Am Samstag konnten Interessierte vier Stunden lang den Fundus des Staatsschauspiels Dresden durchstöbern und dabei Kostüme, Kleidung und Requisiten erwerben.

Die Einnahmen des Fundusverkaufs gehen als Spende an das Montagscafé. Jeden Montag kommen dort etwa hundert Geflüchtete aus der Ukraine ins Kleine Haus. Das Team hilft ihnen bei der ersten Orientierung, füllt Anträge aus und betreut Kinder. Außerdem finden Beratungen in Kooperation mit Asylrechts-Initiativen statt und es wurde eine Kontaktbörse zwischen den Geflüchteten und der Dresdner Bürgerschaft aufgebaut, um das Kennenlernen und Ankommen in der Stadt praktisch und schnell zu ermöglichen.

Von ee