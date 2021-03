Bundeswehr schickt ersten Hubschrauber NH90 zur Wartung nach Dresden

Dresden

Mit der Landung des ersten NH90 Helicopters in Dresden sind die Elbe Flugzeugwerke (EFW) in die Instandhaltung der NH90 Flotte der Bundeswehr gestartet. Bis zu 14 Hubschrauber können die EFW pro Jahr warten, wenn die Kapazitäten ausgebaut sind, hieß es am Dienstag von dem Flugzeugumrüster. Dazu war im Sommer 2019 ein Zehn-Jahresvertrag als Unterauftragnehmer für Airbus Helicopters abgeschlossen worden.

Die EFW entwickeln und stellen Leichtbaukomponenten für Flugzeugstrukturen und Interieur für alle Airbus-Modelle her, rüsten Passagier- zu Frachtflugzeugen um, warten und reparieren Flugzeuge der Airbus-Familie. Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben 2019 einen Umsatz von knapp 300 Millionen Euro und beschäftigt aktuell etwa 1600 Mitarbeiter.

Von B. Stock