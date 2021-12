Bundeswehr im Einsatz im Städtischen Klinikum Dresden

Dresden

Die Patientenzahlen im Städtischen Klinikum Dresden stagnieren. Wie Sprecherin Viviane Piffczyk am Donnerstag erklärte, werden derzeit 66 Corona-Patienten auf Normalstationen behandelt. Vor einer Woche waren es noch 70 Patienten. Auf den Intensivstationen müssen 22 Corona-Patienten behandelt werden. Vor einer Woche war die Zahl genauso hoch.

Bundeswehr verdoppelt Unterstützung

„Herausfordernd in der Versorgung der Covid-Patienten bleibt der Einsatz von ausreichend Personal“, so die Sprecherin. Eine größere Zahl an Beschäftigten stehe immer wieder wegen eigener Erkrankungen oder Quarantäne der Kinder nicht zur Verfügung. Die Bundeswehr habe ihre Unterstützung am Städtischen Klinikum verdoppelt. Acht Soldaten seien bereits im Einsatz, zudem stelle die Bundeswehr acht Sanitätssoldaten vorerst bis zum 26. Januar zur Verfügung.

Zusätzlich werde das Klinikum seit dieser Woche von ehrenamtlichen Helfern unterstützt, die dem Aufruf des Sozialministeriums gefolgt seien. „Bisher können wir acht Helfer für die Unterstützung einteilen. Sie kommen sowohl auf Covid-Stationen als auch in der Zentralen Notaufnahme zum Einsatz. Sie alle haben einen medizinischen Hintergrund, sind Pflegefachpersonen, Notfallsanitäter oder Ärzte“, erklärte Piffczyk.

Impfpflicht könnte zu Kündigungen führen

Mit der diese Woche verabschiedeten gesetzlichen Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen gebe es klare Regeln, die das Klinikum umsetzen werde. „Die Impfpflicht darf perspektivisch jedoch nicht nur für Beschäftigte in Gesundheits-und Pflegeeinrichtungen gelten, die pandemiebedingt in absoluten Ausnahmesituationen arbeiten. Wir befürchten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere der Pflege, die sich nicht impfen lassen möchten, aus dem Beruf komplett aussteigen werden“, erklärte Pflegedirektorin Petra Vitzthum.

80 Prozent der Beschäftigten sind geimpft

Bereits 80 Prozent der Beschäftigten hätten sich impfen lassen. Das Klinikum wolle durch intensive persönliche Beratung die Beschäftigten, die noch unentschlossen seien, zu einer Impfung überzeugen. Die Fakten über die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfung würden seit längerer Zeit eine eindeutige Sprache sprechen.

Von Thomas Baumann-Hartwig