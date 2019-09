Dresden

99 Kleingärten in Dresden sind in den letzten acht Jahren verschwunden. Und das, obwohl in der Landeshauptstadt die Nachfrage nach den Parzellen stetig steigt. Beides sind Erkenntnisse aus einer von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Studie, die das Kleingartenwesen in der Republik untersucht. Bei de...