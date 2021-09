Dresden

365 Wahllokale, 193 Briefwahlbezirke und die zweithöchste Wahlbeteiligung seit 1990 – das sind die Zahlen vom Wahlsonntag in Kurzform. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Wahl kennt in Dresden drei Verlierer und drei Gewinner. Die CDU ist nur noch viertstärkste Kraft in der Landeshauptstadt, aber auch die Linken und die AfD haben Stimmen eingebüßt. Die SPD hat die Spitzenposition erobert, Grüne und FDP freuen sich über deutliche Stimmzuwächse.

Rohwer muss um das Direktmandat bangen

Die Direktmandate gehen an die CDU – im Moment. „39 Stimmen sind nicht viel“, sagte Kreiswahlleiter Markus Blocher mit Blick auf den Wahlausgang im Wahlkreis 160 (Dresden II/Bautzen II). Eine vom un­terlegenen AfD-Bewerber ins Gespräch gebrachte Nachzählung werde es nicht geben, so Blocher. „Wenn es Widersprüche gibt, dann prüft der Kreiswahlausschuss.“ So könnte die Frage, ob einzelne Wahlscheine gültig oder ungültig sind, noch eine gewichtige Rolle spielen. „Da können schnell 40 in Frage stehende Wahlscheine zusammenkommen, die der Kreiswahlausschuss prüfen muss“, so Blocher.

Höchste Wahlbeteiligung seit 1990

In Dresden waren 424 707 Bürger wahlberechtigt. Die Zahl der Wahlberechtigten war um rund 4700 Personen niedriger als zur Bundestagswahl vor vier Jahren. Die Wahlbeteiligung ist erneut gestiegen, sie lag mit 80,1 Prozent um einen Prozentpunkt höher als 2017. Damals beteiligten sich 79,1 Prozent der Dresdner Wahlberechtigten. Der bisherige Höchstwert wurde in Dresden 1998 mit 82,4 Prozent erreicht.

97,7 Prozent der Gompitzer waren wählen

Die höchste Wahlbeteiligung hatte mit Gompitz eine Ortschaft. Hier waren 97,7 Prozent der Wahlberechtigten wählen. Im städtischen Gebiet wiesen Loschwitz/Wachwitz mit 88,7 Prozent und Bühlau/Weißer Hirsch mit 88,2 Prozent die höchsten Werte auf. Die geringste Wahlbeteiligung wurde in den Stadtteilen Prohlis-Süd mit 57,8 Prozent sowie Gorbitz-Süd mit 59,8 Prozent registriert.

37,4 Prozent wählten per Briefwahl

Zur Bundestagswahl 2021 beantragten mehr als 165­ 404 Menschen einen Briefwahlschein. Rund 37,4 Prozent aller Wahlberechtigten wählten per Briefwahl. Zur Bundestagswahl 2017 gab es noch etwa 62 000 Wahlscheinanträge weniger als zur aktuellen Wahl, damals waren es etwas mehr als 103 000. Genau 159 929 Wähler mit Wahlschein beteiligten sich dann auch tatsächlich an der Wahl. Etwa drei Prozent der Wahlscheininhaber übten ihr Wahlrecht dagegen nicht aus.

Keine Partei kommt über 20 Prozent

Im gesamten Stadtgebiet erhielt die SPD mit 17,7 Prozenten die meisten Zweitstimmen, dicht gefolgt von der AfD, die 17,6 Prozent erlangte. Die SPD belegte 2017 mit 10,2 Prozent noch Platz vier, während die AfD mit 22,5 Prozent auf Platz zwei lag. Die Grünen wurde mit 16,8 Prozent der Zweitstimmen drittstärkste Partei in Dresden. Bündnis 90/Die Grünen ist damit die bisher im Bundestag vertretene Partei mit den größten Stimmenzuwächsen, sie legte um 8,1 Prozentpunkte zu. Die CDU rutschte auf den vierten Platz mit 14,5 Prozent ab, 2017 lagen die Christdemokraten mit 23,5 Prozent noch auf Platz eins. Sie mussten mit minus neun Prozentpunkten die stärksten Verluste hinnehmen. Die FDP erreichte mit einem leichten Plus zwölf Prozent. Die Linken erhielten 11,1 Prozent und verloren damit 6,5 Prozentpunkte gegenüber 2017.

AfD liegt in 30 Stadtteilen vorn

In 30 Stadtteilen erreichte die AfD den höchsten Zweitstimmenanteil aller Parteien – vor allem an den Stadträndern und in den großen Plattenbaugebieten. Die Grünen eroberten 19 Stadtteile, die vor allem in der Innenstadt und am Innenstadtrand liegen. Die SPD erreichte in zehn Stadtteilen, zum Beispiel in Johannstadt-Süd oder Striesen-Süd, den höchsten Wert. Die CDU kam nur noch in drei Stadtteilen auf den höchsten Wert. Das sind Gönnsdorf/Pappritz und Bühlau/Weißer Hirsch. In Loschwitz/Wachwitz herrschte Stimmengleichstand mit den Grünen.

SPD-Hochburg Johannstadt-Süd

Die SPD erreichte in Johannstadt-Süd mit 22 Prozent ihren höchsten Wert, in Striesen-Süd mit knapp 21 Prozent den zweithöchsten. Niedrige Werte erhielt die SPD in Stadtteilen wie Schönfeld/Schullwitz mit etwa zwölf Prozent und der Äußeren Neustadt mit etwa 13 Prozent.

Gorbitz und Prohlis stimmen für die AfD

Die AfD erlangte vor allem in der Gorbitz und Prohlis mit 27 bis knapp 31 Prozent hohe Stimmenanteile, ebenso in Schönfeld/Schullwitz mit 28 Prozent. Weniger als zehn Prozent erreichte die AfD dagegen in der Inneren Altstadt und Neustadt mit neun Prozent, der Leipziger Vorstadt mit sieben Prozent und der Äußeren Neustadt mit vier Prozent.

41,8 Prozent für die Grünen in der Äußeren Neustadt

Den höchsten Anteil an Zweitstimmen erhielten die Grünen mit 41,8 Prozent in der Äußeren Neustadt und in der Leipziger Vorstadt 34,3 Prozent. Dagegen lagen die Anteile der Grünen in den Stadtteilen, in denen die AfD viele Stimmen erhielt, besonders niedrig. Am geringsten fiel der Anteil mit fünf Prozent in Prohlis aus.

CDU nur noch in zwei Stadtteilen vorne

In Gönnsdorf/Pappritz und Kleinzschachwitz erzielte die CDU mit jeweils etwas über 20 Prozent die besten Ergebnisse, in der Äußeren Neustadt mit 4,5 ihr schlechtestes.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Loschwitz/Wachwitz wählt liberal

Die FDP holte in Loschwitz/Wachwitz mit 17,6 Prozent und in Gönnsdorf/Pappritz mit 16,6 Prozent ihre höchsten Werte, ihre niedrigsten in der Leipziger Vorstadt mit 5,7 und in der Äußeren Neustadt mit knapp sechs Prozent.

Linke mit 22,4 Prozent in der Leipziger Vorstadt

Die Linken erreichten in der Leipziger Vorstadt mit 22,4 Prozent ihr höchstes Ergebnis, die niedrigsten Werte in Schönfeld/Schullwitz und Gönnsdorf/Pappritz mit etwas mehr als sechs Prozent.

Kreiswahlausschuss tagt am Donnerstag

Der Kreiswahlausschuss tagt am Donnerstag im Rathaus und wird sich mit den problematischen Wahlscheinen befassen. Danach stellt der Ausschuss das Endergebnis fest, gegen das Einspruch beim Bundeswahlleiter erhoben werden kann.

Weitere Ergebnisse im Internet:dresden.de/bundestagswahl

Von Thomas Baumann-Hartwig