Bundestagswahl 2021 in Dresden: So haben die Direktkandidaten abgeschnitten

Dresden

Markus Reichel und Lars Rohwer, beide CDU, haben nach vorläufigem Endergebnis in den zwei Dresdner Wahlkreisen am besten abgeschnitten. Auf der Liste standen aber noch viel mehr Kandidaten – von bereits erprobten Bundestagsmitgliedern über neue Gesichter in den großen Parteien bis hin zu bekannten Dresdner Köpfen in Kleinstparteien und Einzelkämpfern ohne Partei im Rücken.

Konnte die Partei der Humanisten irgendwo vergleichsweise stark abschneiden? Hat Marcus Fuchs, Kopf der Dresdner Querdenken 351-Bewegung, Stimmen holen können? Und wie platzierte sich der Dresdner Stadtrat Frank Hannig gegenüber seinen Mitbewerbern? Klicken Sie durch unsere Grafiken:

So schnitten die Direktkandidaten im Wahlkreis Dresden I ab

So schnitten die Direktkandidaten im Wahlkreis Dresden II – Bautzen II ab

Von fkä