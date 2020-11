Bundestagswahl 2021: Dresdens CDU kürt Direktkandidaten

Dresden

Am Sonnabend wird der CDU-Kreisverband Dresden seine Direktkandidaten für die Bundestagswahl im nächsten Jahr aufstellen – nach aktuellem Stand. Denn das Infektionsgeschehen und mögliche Verschärfungen des „Lockdown light“ sind jederzeit möglich. Aber noch lässt die Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats Nominierungsparteitage zu. Als Veranstaltungsort haben sich die Christdemokraten die Sporthalle des Gymnasiums Bürgerwiese ausgesucht, hier lassen sich die Abstände einhalten.

Generationswechsel wird eingeläutet

Sollten die Parteitage stattfinden – es werden Kandidaten für den Wahlkreis Dresden I sowie den Wahlkreis Dresden II/Bautzen II aufgestellt – dann leiten diese einen Generationswechsel bei der CDU ein. Die langjährigen Bundestagsabgeordneten Andreas Lämmel und Arnold Vaatz werden nicht wieder antreten, neues Personal ist gefragt.

Anzeige

Im Wahlkreis Dresden 1 liegt gegenwärtig eine Bewerbung vor. Der Kreisvorsitzende Markus Reichel will die Nachfolge von Lämmel antreten. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler widmet sich insbesondere Wirtschaftsthemen und will Dresden zur deutschlandweit innovativsten und attraktivsten Metropolregion entwickeln.

Lesen Sie auch

Rohwer bekommt einen Gegenkandidaten

Die Nachfolge von Vaatz im Wahlkreis Dresden 2 wollen zwei Christdemokraten antreten. Der Landtagsabgeordnete Lars Rohwer hat seine Kandidatur im August bekannt gegeben. Er ist Sprecher für Energiepolitik der CDU-Landtagsfraktion. „Ich sehe eine Menge an Themen aus den Bereichen Energie, Umwelt, Landwirtschaft, aber auch Wirtschaft, Digitalisierung und Finanzen, die nach Berlin getragen werden müssen“, erklärte er den Grund für seine Bewerbung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Neben Rohwer hat auch der promovierte Physiker Frank Kromer seinen Hut in den Ring geworfen. Kromer engagiert sich seit 1996 in der CDU und will sich besonders für die Stärkung der Wirtschaft einsetzen, wie er in seiner Bewerbung ankündigt. „Ich verstehe ich als Patriot, der unser Land auf einem guten Weg sehen möchte. Die Farben Schwarz-Rot-Gold dürfen wir nicht dem rechten politischen Rand überlassen“, erklärte er.

Von Thomas Baumann-Hartwig