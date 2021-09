Dresden

Am Sonntag wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wobei das so eigentlich gar nicht stimmt: Laut Stadtverwaltung werden schon vor dem Wahltag rund 167 000 Dresdnerinnen und Dresdner ihre Stimme abgegeben haben – per Briefwahl. 424 775 Wahlberechtigte sind in Dresden registriert. Noch nie war der Ansturm auf die Briefwahl so hoch wie in diesem Jahr. Das sind die wichtigsten Fragen zur Bundestagswahl.

Kann ich noch eine Briefwahl beantragen?

Noch bis Freitag, 18 Uhr, können die Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragen. Allerdings kann bei einer Beantragung per Onlineformular oder per E-Mail die rechtzeitige Zustellung der Unterlagen nicht mehr garantiert werden. Alle wichtigen Informationen zur Briefwahl sind unter www.dresden.de/briefwahl zu finden.

Kreiswahlleiter Markus Blocher inmitten der Kisten, in denen die Wahlbrieunterlagen gesammelt werden. Quelle: Anja Schneider

Wo soll ich die Wahlunterlagen abgeben?

Wahlberechtigte, die ihre Briefwahlunterlagen noch zu Hause haben, sollten diese schnellstmöglich absenden, damit sie spätestens am Sonntag um 18 Uhr im Rathaus eingehen. Ab Freitag empfiehlt es sich, die Briefe direkt im Rathaus abzugeben oder in den Briefkasten am Haupteingang des Rathauses einzuwerfen. Zur Bundestagswahl 2017 wurden insgesamt 103 445 Wahlscheinanträge bearbeitet.

Wann öffnen am Sonntag die Wahllokale?

Die 365 Dresdner Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr für die Stimmabgabe geöffnet. Anschließend werden die Stimmen ausgezählt.

Sind die Wahl und die Auszählung öffentlich?

Wahlhandlung sowie Ergebnisermittlung sind öffentlich. Jeder kann unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften zuschauen. Das Ergebnis der Briefwahl wird durch 193 Briefwahlvorstände ermittelt, die am Wahltag um 15 Uhr im Gymnasium Bürgerwiese und Berufsschulzentrum für Elektrotechnik zusammentreten. Die eingegangenen Wahlbriefe werden zunächst geöffnet und zugelassen. Der Wahlschein mit den Angaben zum Wahlberechtigten und der Stimmzettelumschlag mit dem darin befindlichen Stimmzettel werden voneinander getrennt, so dass das Wahlgeheimnis gesichert ist. Nach Ablauf der allgemeinen Wahlzeit um 18 Uhr werden die Stimmzettel den Stimmzettelumschlägen entnommen und die Stimmen ausgezählt. Auch die Zulassung der Wahlbriefe und die Ermittlung der Briefwahlergebnisse sind öffentlich.

Wie wird eigentlich am Sonntag gewählt?

Jeder Wahlberechtigte hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählt der Wähler einen von mehreren Bewerbern aus seinem Wahlkreis als Direktkandidaten. Der Kandidat mit den meisten Erststimmen im Wahlkreis zieht als Abgeordneter in den Bundestag ein. Mit der Zweitstimme wählt er eine von mehreren Landeslisten, die von den Parteien aufgestellt worden sind. Die Zweitstimme ist für die Verteilung der Sitze im Bundestag auf die einzelnen Parteien maßgeblich.

Welche Regeln gelten wegen Corona?

Im Wahlraum muss jeder einen Mund-Nase-Schutz – also FFP2 oder OP-Maske – tragen. Auch für Geimpfte, Genesene oder Getestete gilt die Maskenpflicht. Die Maske muss selbst mitgebracht und bereits vor Betreten des Wahlgebäudes aufgesetzt werden. Erst nach Verlassen des Gebäudes darf der Mund-Nase-Schutz wieder abgenommen werden. Das Vorliegen von Ausnahmetatbeständen ist in geeigneter Weise durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Im Wahlraum gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen. Die Wähler werden gebeten, einen eigenen Stift mitzubringen, um ihr Kreuz zu machen.

Gibt es Einschränkungen wegen Corona?

Zur Einhaltung der Regeln werden – soweit möglich – Bodenmarkierungen in den Wahllokalen angebracht. Die maximale Anzahl gleichzeitig anwesender Wählerinnen und Wähler im Wahlraum wurde vorab festgelegt und wird von den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern vor Ort kontrolliert. Bei hohem Andrang regeln die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer den Zugang zum Wahlraum, wodurch es zu längeren Wartezeiten vor den Wahlräumen kommen kann. In allen Wahlräumen steht am Eingang Handdesinfektionsmittel bereit. Die Räume werden außerdem ausreichend gelüftet.

Wann stehen die Wahlsieger fest?

Mit den ersten Ergebnissen kann ab etwa 19 Uhr gerechnet werden. Das vorläufige Endergebnis für Dresden ist voraussichtlich gegen 22 Uhr zu erwarten. Die Ergebnisse werden ab 18.30 Uhr im Internet unter www.dresden.de/wahlen veröffentlicht.

An wen kann ich mich bei Fragen wenden?

Fragen zur Wahl, zur Briefwahl und zu den Lokalen können an das Bürgertelefon unter der Nummer 4881120 zu den Sprechzeiten der Landeshauptstadt gerichtet werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig