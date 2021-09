Dresden

Was für eine Wahlnacht. Er lag zurück, dann vorn, dann wieder hinten und am Ende doch auf dem ersten Rang: Lars Rohwer, Direktbewerber der CDU im Wahlkreis Dresden II/Bautzen II, hat den Sprung in den Bundestag geschafft. Mit 39 Stimmen Vorsprung vor seinem Mitbewerber Andreas Harlaß von der AfD.

Harlaß fordert eine Nachzählung

Dass Harlaß angesichts des knappen Ausgangs eine Nachzählung fordert, überrascht Rohwer nicht. „Das ist seine einzige Chance, doch noch in den Bundestag zu kommen.“ Über die Landesliste schafft es der AfD-Bewerber trotz Platz 5 nicht. Die Landesliste zieht wegen der vielen Direktmandate nicht einmal den Spitzenkandidaten nach Berlin.

Rohwer ist sich sicher, dass es bei der Auszählung keine Unregelmäßigkeiten gegeben hat. „Ich habe das Mandat gewonnen und bin meinen Wählern sehr dankbar.“ In seiner Heimatortschaft Gompitz hat Rohwer fast 30 Prozent geholt, und das bei einer Wahlbeteiligung von 97,7 Prozent. „Da hat wirklich fast jeder Einwohner abgestimmt, das macht mich stolz.“

Mit knappem Ausgang gerechnet

Dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird, habe er gewusst, sagt Rohwer, der als Landtagsabgeordneter lange genug im Politik-Geschäft tätig ist. Das habe er an den Wahlkampfständen gespürt, das habe er aus vielen E-Mails und Briefen herausgelesen. „Es hat aber auch viele Menschen gegeben, die taktisch gewählt haben und eine innere Hürde überspringen mussten“, weiß er. Er habe Briefe von Menschen erhalten, die noch nie CDU gewählt hätten, aber mit ihrer Stimme für Rohwer einen Erfolg von Harlaß verhindern wollten.

Die Wähler sind gleich zur SPD gegangen

Der Blick auf das Zweitstimmenergebnis seiner Partei gebe ihm zu denken, sagt Rohwer. „Da wird die Sozialdemokratisierung der CDU eine Rolle gespielt haben. Die Menschen sind dann gleich zur SPD gegangen.“ Und hätten den versprochenen Mindestlohn von 12 Euro oder die versprochene sichere Rente gewählt. Es gebe nicht die eine Ursache oder die eine Person für den Niedergang der Christdemokraten in ihrer einstigen Hochburg Dresden, sagt Rohwer.

Die Bemerkungen des CDU-Spitzenkandidaten Marco Wanderwitz zur Diktatur-Sozialisierung der Ostdeutschen sei kontraproduktiv im Wahlkampf gewesen, damit habe der Ost-Beauftragte der Bundesregierung viele Menschen „unheimlich verletzt“.

Lokale Themen nach Berlin tragen

Er werde nicht nur bundespolitische Themen in Berlin vertreten, verspricht Rohwer. Der Neubau der Bundesstraße 6 in Cossebaude, der Waldumbau in der Dresdner Heide und der Massenei, das Trinkwasserproblem in der Lausitz, der Elberadweg oder das Pumpspeicherwerk Niederwartha seien Arbeitsfelder, die er in die Bundeshauptstadt tragen wolle.

Eines, sagt der CDU-Politiker, sei ihm im Wahlkampf klar geworden: „Wir müssen viel intensiver mit den Menschen ins Gespräch kommen und ihren die Angst vor der Zukunft nehmen.“ An Koalitionsrechnereien beteiligt sich Rohwer nicht. „Wir müssen schauen, wie sich eine Konstellation entwickelt, die dieses Land voranbringt“, fordert er.

Rohwer hat schon am Wahlabend nicht nur auf die Hochrechnungen und Ergebnisse geschaut, sondern sich mit ganz praktischen Dingen beschäftigt: Er hat die ersten Wahlplakate in seinem Wahlkreis wieder eingesammelt.

Von Thomas Baumann-Hartwig