Bundesgerichtshof bestätigt Urteil gegen rechtsextreme Schlägergruppe aus Dresden

Dresden

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revisionen von sechs Angehörigen der „Freien Kameradschaft Dresden“ (FKD) gegen ein Urteil des Landgerichts Dresden vom 17. Januar 2020 verworfen. Das teilte der BGH am Donnerstag mit. Mit drei früheren Beschlüssen hatte der BGH zuvor schon über Revisionen von anderen Mitgliedern dieser Gruppierung entschieden.

Haftstrafen bis zu sechs Jahren

Das Landgericht Dresden hatte nach einer zwei Jahre und vier Monate dauernden Hauptverhandlung einen Angeklagten wegen Rädelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung und weiterer Delikte verurteilt. Vier Männer und eine Frau hatte die Strafkammer der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und weiterer Delikte schuldig gesprochen. Die Angeklagten wurden zu Haftstrafen von zwei Jahren und zehn Monaten bis zu sechs Jahren verurteilt.

Nach den Feststellungen des Landgerichts schlossen sich die Angeklagten und zahlreiche weitere Personen Ende Juli 2015 in Dresden zur FKD zusammen, um entsprechend ihrer rechtsextremen Gesinnung ihre auf ausländerfeindlichen und rassistischen Motiven beruhende Ablehnung der Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland zum Ausdruck zu bringen und die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zu bekämpfen. In der Folge radikalisierte sich die Gruppierung und richtete ihr Handeln darauf aus, Ausländer, politisch Andersdenkende und Polizisten körperlich zu attackieren, heißt es in dem Urteil.

Homogener Verband mit eigenem Wappen

Nach außen trat die FKD als einheitlich organisierter, homogener Verband auf. Die Gruppierung verfügte über ein Wappen und konspirativ genutzte eigene Kommunikationskanäle. Zwischen dem 22. August 2015 und dem 11. Januar 2016 waren die Angeklagten in wechselnder Besetzung an sieben gewaltsamen Aktionen beteiligt, unter anderem an Angriffen auf Polizeibeamte, die eine Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtung schützten, auf Bewohner eines linksalternativen Wohnprojekts und auf Einwohner des als Hochburg der politischen Linken geltenden Stadtteils Connewitz in Leipzig.

Urteil in einem kleinen Detail geändert

Auf die Revision des auch wegen Rädelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilten Angeklagten hat der 3. Strafsenat des BGH das Urteil in einem kleinen Detail geändert. Der Strafausspruch ist von der rein formalen Änderung unberührt geblieben. Im Übrigen hat die revisionsrechtliche Prüfung keine Fehler des Urteils oder Verfahrensmangel aufgedeckt. Mit der Verwerfung der Revisionen ist die Entscheidung des Landgerichts Dresden rechtskräftig.

Von Thomas Baumann-Hartwig