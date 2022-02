Bundesgerichtshof bestätigt Urteil gegen Messermörder von Dresden

Dresden

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Urteil gegen den islamistischen Messermörder von Dresden bestätigt und die Revision des Angeklagten verworfen. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hatte den Syrer Abdullah A. im Mai 2021 wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Gegen dieses Urteil hatte die Verteidigung Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Über das Internet radikalisiert

Der syrische Angeklagte kam 2015 im Alter von 15 Jahren ohne seine Familie als Flüchtling nach Deutschland. Hier soll er sich über das Internet radikalisiert und mehrere Straftaten verübt haben. So verurteilte ihn das OLG 2018 zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten wegen verschiedener Staatsschutzdelikte, darunter Werben um Mitglieder und Unterstützer für die ausländische terroristische Vereinigung „Islamischer Staat“. Nach vollständiger Verbüßung der Strafe bis Ende September 2020 stand der Syrer unter Führungsaufsicht.

Fünf Tage nach der Haftentlassung, am 4. Oktober 2020, begab sich der damals 20-jährige Angeklagte in die Dresdner Innenstadt, um dort einen Anschlag auf „Ungläubige“ zu begehen. Als Tatopfer wählte er ein homosexuelles Paar aus. Der Angeklagte stach den beiden völlig arglosen Männern in Tötungsabsicht jeweils mit Wucht von hinten ein Messer in den Rücken. Ein Mann konnte mit einer Notoperation gerettet werden, der zweite erlitt tödliche Verletzungen. Der Angeklagte konnte zunächst entkommen. Bei seiner Festnahme zwei Wochen später in der Dresdner Innenstadt führte er erneut ein Messer bei sich und war auf der Suche nach weiteren Anschlagsopfern.

Verteidigung forderte Jugendstrafrecht

Der Angeklagte hat mit seiner Revision die Verletzung materiellen Rechts gerügt und insbesondere beanstandet, dass das Oberlandesgericht Erwachsenen- und nicht das mildere Jugendstrafrecht auf ihn angewandt hat. Die durch das Rechtsmittel veranlasste Überprüfung des Urteils durch den für alle Staatsschutzstrafsachen zuständigen 3. Strafsenat in Karlsruhe hat keinen Rechtsfehler ergeben. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Sicherungsverwahrung vorbehalten

Für Abdullah A. heißt das: Er kann nicht nach 15 Jahren verbüßter Haft mit einer vorzeitigen Freilassung auf Bewährung rechnen. Da sich der OLG-Senat auch die Unterbringung von Abdullah A. in der Sicherungsverwahrung vorbehalten hat, werden an eine Freilassung des Islamisten sehr hohe Voraussetzungen gestellt.

