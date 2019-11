Bund stärkt Forschung in Dresden

Dresden/Berlin

Aufwertung für die Dresdner Forschungslandschaft: Nach dem Willen des Haushaltsausschusses des Bundestages soll das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung in Dresden im kommenden Jahr 16 Millionen Euro und 33 neue Stellen erhalten. Das teilte der sächsische Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk jetzt mit. Eine entsprechende Entscheidung sei in der sogenannten Bereinigungssitzung des Ausschusses im Etat des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) getroffen worden, fügte der SPD-Politiker hinzu.

Das neue Forschungszentrum für den Schienenverkehr, dass im Koalitionsvertrag der CDU/SPD-Bundesregierung verankert ist, soll unter anderem neue Antriebstechniken für Eisenbahnen und generell neue Technologien für den Bahnverkehr erforschen und entwickeln. Im Mai dieses Jahrs war das Institut in Betrieb genommen worden.

Insgesamt stünden damit 2020 für die Intensivierung der Forschung am neugegründeten Institut 16 Millionen Euro zur Verfügung. Dies sei eine Vervierfachung der ursprünglich eingeplanten Mittel und damit „ein großer Erfolg in den Haushaltsberatungen“. In den kommenden Jahren 2021 bis 2024 würden laut Beschluss insgesamt 70,5 Millionen Euro über sogenannte Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt, die in die Forschung fließen. Außerdem werden im kommenden Jahr 33 zusätzliche Stellen bereitgestellt.

„Als zuständiger Berichterstatter hatte ich mich bei den Haushaltsberatungen im vergangenen Jahrmit Erfolg dafür eingesetzt, dass das Schienenverkehrsforschungs-Zentrum nach Dresden kommt“, erinnerte Jurk an die Entwicklung in der Vergangenheit.

Bei der Eröffnung in Dresden hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) erklärt, man wolle das „ungeheuere Zukunftspotenzial“ bei Innovationen im Schienenverkehr in der neuen Dresdner „Denkfabrik“ heben und nutzen. Er nannte als Beispiele Hochgeschwindigkeitszüge, die Elektrifizierung von Bahnstrecken und automatisiertes Fahren.

Von Ingolf Pleil