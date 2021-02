Bufdi in einer Dresdner Kita – der Lockdown macht ihn überflüssig

Dresden

Ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) war alles andere als Konstantins Plan A – eher Plan C, C wie Corona. Eigentlich war Konstantin kurz davor, sein Abi zu machen, als ein heftiger Unfall ihn ein halbes Jahr ans Krankenbett fesselte. Nachdem der Unterricht ohne ihn weitergegangen war, wurde aus dem Fachabi nichts. Konstantin wechselte an die Oberschule.

Ursprünglich wollte der 19-Jährige Arzt werden, jetzt sollte es die Ausbildung zum Krankenpfleger sein – in seiner Zeit im Krankenhaus und in der Reha hatte er gelernt, wie wichtig gute Pfleger für den Patienten sind. Die Arbeit in der Pflege machte ihm Spaß, aber das Arbeitsumfeld war nicht das richtige. Nach der Probezeit brach Konstantin deshalb die Ausbildung ab.

Der Grundgedanke: Menschen helfen

Der Grundgedanke aber blieb: Er wollte Menschen helfen. Deshalb hatte er ab Sommer 2020 ein halbes Jahr bei einer Hilfsorganisation in Tansania geplant – Corona machte auch durch diese Rechnung einen Strich.

Nun macht der 19-Jährige zur Überbrückung einen BFD in einem Kindergarten. Er könnte sich vorstellen, Erzieher zu werden, sagt der Bufdi: „Ich konnte schon immer gut mit Kindern. Ich habe zwei kleine Schwestern und schon mehrere Praktika in Kitas gemacht“, sagt er. Ein Freiwilliger hat im Kindergarten immer etwas zu tun. Konstantin bereitet den Kindern Mahlzeiten vor, schneidet Obst, hilft ihnen beim Essen, spielt mit ihnen, hilft auf Toilette.

BFD und FSJ: Wo ist der Unterschied? Träger eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sind Wohlfahrtsträger, Träger des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) ist der Bund. Deshalb ist nur das FSJ auch im Ausland möglich. Finanzielles: Ein Freiwilliger im FSJ oder BFD erhält kein Gehalt, sondern ein Taschengeld von maximal 330 Euro im Monat, außerdem eine beitragsfreie Krankenversicherung und hat weiterhin Anspruch auf Kindergeld. Eine Beantragung von Arbeitslosengeld II und Wohngeld ist möglich. Ein FSJ können junge Menschen zwischen 15 und 26 Jahren machen, allerdings nur einmal im Leben. Der BFD hat keine Altersbeschränkung und kann alle fünf Jahre wiederholt werden. Beide dauern sechs bis 18 Monate. Alternativen sind der Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG), der zum Beispiel auch berufsbegleitend möglich ist, oder das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) beziehungsweise der Ökologische Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD).

Außerdem gehört viel Hauswirtschaftliches zu seinen Aufgaben: Er bringt den Müll raus, macht die Wäsche, putzt die Küche und so weiter. Die Arbeit mit den Kindern sei erfüllend. „Ich hab so viel Spaß dabei, dass ich nicht auf die Uhr gucke. Da fällt es gleich viel leichter, morgens aufzustehen“, sagt Konstantin, der sich sonst nicht für einen Frühaufsteher hält.

Der Dresdner ist nicht der typische Freiwillige, der frisch aus der Schule kommt und zum ersten Mal richtig arbeitet. Er hat ein halbes Jahr Ausbildung zum Krankenpfleger hinter sich, hat schon im Altenheim gearbeitet, dabei viel gesehen und gelernt. Das macht ihn zu einer wertvollen Kraft für den Kindergarten. „Wenn ich mal krank bin, muss schon eine Kollegin einspringen“, sagt er. So war das zumindest vor dem Lockdown.

Als Konstantin seinen Freiwilligendienst im Oktober begann, waren Coronamaßnahmen bereits ein fester Bestandteil des Kindergartenalltags. Weil Kinder ein geringeres Ansteckungsrisiko tragen, mussten die Erzieher nur Masken aufziehen, wenn Eltern kamen. Die mussten außerdem jeden Tag unterschreiben, dass ihr Kind keine Symptome zeigte. „Einmal war der Vater eines Kindes positiv getestet worden“, berichtet Konstantin. „Das Kind musste in Quarantäne, hatte aber keine Symptome.“ Das sei das einzige Mal gewesen, dass die Kinder mit dem Virus in Berührung kamen.

Seit Dezember nur noch Notbetreuung

Schwieriger sei es, den Kleinen die Lage zu erklären, zumal manche Regeln auch die Erzieher vor Rätsel stellt. Warum zum Beispiel die Kinder in der Kita nicht mehr wie sonst nach dem Essen Zähne putzen dürfen, verstehe zum Beispiel niemand so richtig. Und: „Ich habe Geschichten gehört, dass im Frühjahr ein paar Kinder weinen mussten, als sie die Erzieher das erste Mal mit Masken gesehen haben“.

Seit dem 14. Dezember sind alle Kitas in Sachsen geschlossen. Anspruch auf Notfallbetreuung haben nur Kinder, deren Eltern einen systemrelevanten und nicht fürs Homeoffice geeigneten Job haben. Konstantin betreut diese Kinder weiterhin:. „Heute hatte ich sieben Kinder im ganzen Kindergarten.“ Normalerweise seien es knapp 40.

Außer ihm arbeiten am Tag eine Praktikantin, der Auszubildende und eine Erzieherin, die seit Corona viel mit Papierkram beschäftigt ist. „Meistens ist es so, dass ich dann putze. Ich habe wenig zu tun, also eigentlich fast gar nichts“. Zuhause zu sitzen wäre aber noch sinnloser. Und schließlich muss jetzt, wo die Putzkraft nicht mehr kommt, irgendjemand in der Küche aufräumen. Anders als vor dem Lockdown sagt Konstantin heute: „Ich glaube nicht, dass mich jemand ersetzen würde, wenn ich nicht käme.“

Von Linde Gläser