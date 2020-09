Bürozoff in Dresden vor Gericht – mit sehr wackligem Beweismaterial

Dresden

Die Justiz ist überlastet, da wird viel gejammert und manches zieht sich in die Länge – aber dann wird über Sachen verhandelt, bei denen man sich fragt, was das soll. Kürzlich ging es am Amtsgericht um einen Strafbefehl über 20 Tagessätze à 15 Euro. Den hatte eine Bürokraft wegen Datenveränderung kassiert und Einspruch eingelegt. Sie soll, so die Anklage, Geschäftsdaten von der Festplatte des Bürocomputers und das Backup auf einem Stick gelöscht haben. Sie wies das zurück.

Geschäftsdaten , Rechnungen, Vorlagen – alles weg

Die Geschichte spielt 2017 – auch schon eine Weile her. Die Angeklagte arbeitete im Büro eines Kleinunternehmens. Nach einem Streit mit ihrer Chefin kündigte sie, übergab Schlüssel und ihren privaten Stick mit dem Backup der Geschäftsdaten – da fragt man sich auch, wie das sein kann – zum Kopieren und danach zum Löschen an eine Kollegin.

Zwei Tage später war plötzlich nichts mehr da. Geschäftsdaten, Rechnungen, Vorlagen – alles sei weg gewesen, berichtete die Mitarbeiterin. „Ich habe im Computer nichts gefunden, wir hatten einen erheblich Aufwand damit, alles neu zu erstellen.“ Man erstattete Anzeige gegen die Angeklagte, die muss das gewesen sein. War sie es wirklich?

Wackliges Beweismaterial

Sie hatte das Büro nur noch zur Schlüsselübergabe betreten, am einzigen Computer arbeitete die Kollegin, die hatte auch die Firmendaten kopiert und danach vom Stick gelöscht und der lag drei Jahre in der Firma. Den hat niemand benutzt, versicherte die Kollegin. Nur fand der Anwalt darauf Unterlagen, die erst 2020 erstellt wurden. Wie soll das gehen?

„Der Stick machte plötzlich rätselhafte Dinge, da waren auf einmal ellenlange Datein drauf, die man nicht lesen konnte“, erklärte die Mitarbeiterin. „Ich bin doch kein Computerfachmann.“ Computer und Stick ließ das Unternehmen nie kontrollieren, obwohl die Polizei fachliche Hilfe anbot. Hat hier jemand bewusst Daten gelöscht, wurden die Sticks vertauscht oder stand man eher mit der Bürotechnik auf Kriegsfuß und es wurden versehentlich Daten gelöscht?

Der Angeklagten konnte man nichts nachweisen, das hätte man bei dem wackligen Beweismaterial auch vorher wissen können. Das Verfahren wurde eingestellt, die Kosten trägt die Staatskasse – also der Steuerzahler.

