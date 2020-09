Dresden

Die Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert am 19. September ist bereits ausgebucht. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Eine Viertelstunde lang können Bürger dort ihr Anliegen an den OB herantragen.

Für die kommenden Termine am 10. Oktober, 14. November und 12. Dezember gibt es noch freie Plätze. Interessierte können sich per E-mail an buergersprechstunde@dresden.de oder per Telefon unter 0351/4 88 21 49 an das Bürgermeisteramt wenden. Zur schriftlichen Beantwortung können Anliegen auch an die Mail-Adresse buergeranliegen@dresden.de geschickt werden.

Von DNN