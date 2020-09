Dresden

Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser fordert die Tarifparteien im öffentlichen Dienst zu einer schnellen Einigung auf. „Gerade in den gegenwärtigen Zeiten sollte es mit den üblichen Ritualen nicht übertrieben werden“, erklärte der CDU-Politiker gegenüber den DNN.

Die Verhandlungen in der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst sind ins Stocken geraten. Die Gewerkschaft Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn. Von der Arbeitgeberseite aus Kommunen und Bund gibt es bislang kein Angebot. Daher will Verdi am Mittwoch auch mit Warnstreiks in Dresdner Kindertagesstätten den Druck erhöhen.

„Weitere Eskalation muss vermieden werden“

Donhauser ist klar, dass die Gewerkschaftsaktionen ein „verbrieftes Recht“ sind. Die Verhandlungsführer müssten jedoch schnell zu einer Einigung kommen. „Eine weitere Eskalation muss vermieden werden“, sagte Donhauser, der in Dresden für den Bereich Kinderbetreuung zuständig ist.

Bei einer Ausweitung des Konflikts könnte es gerade in Coronazeiten schwierig werden. So wäre es beispielsweise nicht leicht, für eine Notbetreuung der vom Streik betroffenen Kinder zu sorgen. Dies würde zu einer Durchmischung von Kindergruppen führen, die vermieden werden sollte. An die Gewerkschaftsseite appellierte Donhauser, die Eltern rechtzeitig über die von den Aktionen betroffenen Einrichtungen zu informieren.

Donhauser wollte die bisherigen Positionen im Tarifstreit nicht bewerten. Keine der beteiligten Seiten sollte den Bogen überspannen. „Die Erfahrung zeigt, dass sich die Tarifparteien letztlich meist in der Mitte treffen“, erklärte der Bildungsbürgermeister.

Von Ingolf Pleil