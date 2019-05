In Mockritz südlich der Eutschützer Straße wurden auf einem für Freizeitgärten genutzten Areal und auf einer Streuobstwiese in großem Stil Bäume gefällt. Weil Einwohner des Stadtteils befürchten, dass der Grünzug verschwinden soll, weil der neue Eigentümer des Grund und Bodens – ein Bauunternehmer – bauen will, gründeten sie eine Bürgerinitiative. Die lud jetzt zur Bürgerversammlung. Die Resonanz war groß.