Bürgerbegehren zum Neustädter Markt in Dresden

Die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND) hat am Donnerstag ein Bürgerbegehren zum Neustädter Markt gestartet. „Sind Sie dafür, dass vom Königsufer/Elbseite ausgehend die 2019 unter breiter Bürgerbeteiligung entstandenen Wettbewerbsergebnisse verwirklicht werden, die sich am schönen städtebaulichen Zustand vor der Zerstörung orientieren“, heißt die Frage, die per Postwurfsendung in den nächsten Tagen jeden Haushalt in Dresden erreicht. Zusätzlich will die GHND mit Plakaten die Dresdner zu einer Teilnahme am Bürgerbegehren aufrufen.

„Wir wissen, dass es schwierig wird“, erklärte GHND-Vorstandsvorsitzender Torsten Kulke, „aber wir glauben daran, das Quorum zu erreichen.“ 27 000 Stimmen müsste die GHND sammeln, damit die Dresdner bei einem Bürgerentscheid über die Frage abstimmen – vorzugsweise am Tag des zweiten Wahlgangs für die Oberbürgermeisterwahl am 10. Juli. „Wir wollen ja keine zusätzlichen Kosten für die Stadt produzieren“, so Kulke.

Gefährdet der Denkmalschutz den Umbau?

Hintergrund des Bürgerentscheids sind zwei gegenläufige Entwicklungen: 2019 hatte die Stadtverwaltung ein noch nie dagewesenes breit angelegtes Wettbewerbsverfahren zur Bebauung des Königsufers und des Neustädter Marktes gestartet. Die Bürger wurden mit zahlreichen Instrumenten am Verfahren beteiligt. Schließlich wählte eine Jury drei Preisträger aus. Die GHND identifiziert sich mit den Vorstellungen der ersten beiden Preisträger, die eine deutlich schmalere Große Meißner Straße und auch eine Bebauung von Freiflächen auf dem Neustädter Markt vorsehen.

Das Landesamt für Denkmalpflege stellte im Mai 2021 den gesamten Neustädter Markt unter Denkmalschutz. Zuvor war schon das Hotel Bilderberg Bellevue unter Denkmalschutz gestellt worden. Die GHND sieht laut Kulke durch den Denkmalschutz und andere Prozesse in der Stadtverwaltung die Umsetzung der Siegerentwürfe akut gefährdet. Wenn der Baumbestand an der Großen Meißner Straße erhalten bleiben müsse, könnten keine Hinterhöfe entstehen, dann wäre das Thema Wohnungsbau wegen der Lärmschutzproblematik schwierig zu verwirklichen, nennt Kulke ein Problem aus seiner Sicht.

Ein anderes Problem: Zwischen Blockhaus und Hotel könnten nur noch drei barocke Häuser errichtet werden statt vier. Das vierte Haus falle einer schnöden Tiefgarageneinfahrt zum Opfer. Schließlich zementiere der Denkmalschutz die Breite der Verkehrsschneise Große Meißner Straße. Was dazu führe, dass der Übergang von der Augustusbrücke in die Hauptstraße über eine riesige Verkehrsfläche führe – sei es eine vierspurige Fahrbahn plus Straßenbahngleise oder eine zweispurige Fahrbahn mit zwei Radspuren und den Gleisen. „Es bleibt städtebaulich schwierig“, so Kulke.

„Wir wollen, dass es Schritt für Schritt losgeht“

Mit dem Bürgerbegehren wolle die GHND den Stadtrat dazu bringen, seine eigenen Beschlüsse umzusetzen. In der Tat hat der Stadtrat 2020 beschlossen, Königsufer und Neustädter Markt nach den Vorgaben des Wettbewerbssiegers zu gestalten, die Neubauten auf der Platzfläche aber zurückzustellen. „Wir wollen, dass es Schritt für Schritt losgeht und nicht, dass über viele Jahre nichts passiert“, so Kulke.

Eine mittlere fünfstellige Summe lässt sich die GHND das Bürgerbegehren kosten, erklärte Vorstand Jürgen Borisch. Der Pavillon der GHND am Pirnaischen Platz soll zum Zentrum für das Bürgerbegehren werden. Am 13. und 20. Februar ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, auf mehreren Schautafeln können sich Interessenten über die Geschehnisse am Neustädter Markt informieren. Von Montag bis Sonnabend hat der Pavillon von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Thomas Baumann-Hartwig