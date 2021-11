Dresden

Mit den dramatischen Entwicklungen der vierten Coronawelle stehen Intensivpfleger wieder im Fokus der Medienberichte. Sie erzählen von Erschöpfung, Personalmangel, Kündigungswellen und nachlassender Motivation nach über eineinhalb Jahren Pandemie.

Doch wie geht es dem Personal in den Alten- und Pflegeheimen? Und welche Folgen hat das für die Menschen, die dort leben? Diesen Fragen widmet sich der Film „Das Schweigen beenden“, den das Dresdner Bündnis für Pflege am Mittwochabend bei einer Protestaktion auf dem Neumarkt gezeigt hat. 30 Minuten lang erzählen vier Fachkräfte vom Arbeitsalltag in den Heimen, der vor allem von einem geprägt ist: Zeitdruck.

Sarg als Symbol für tödliche Folgen

Ein aufgestellter Sarg nahe der Leinwand sollte zeigen, dass dieser im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Christin Baksai, ehemalige Altenpflegerin, erinnert sich in dem Film an eine Nachtschicht zu einer Zeit, in der zahlreiche Heimbewohner am Norovirus erkrankt waren, das zu Durchfall und Erbrechen führt. 170 Menschen hätten sie und ihre Kollegin beaufsichtigen müssen. Am Ende, erzählt Baksai, ist einer an seinem Erbrochenem erstickt. Ein weiterer sei kurz davor gewesen. „Das ist der pure Pflegenotstand, der Menschen das Leben kostet.“

Eine 2019 im British Medical Journal Quality and Safety veröffentlichte Studie legt diesen Zusammenhang nahe. Hierfür sammelte ein internationales Wissenschaftlerteam Daten eines Akutkrankenhauses in Südengland aus drei Jahren. Das Ergebnis: Die Sterbewahrscheinlichkeit stieg für die Patienten um drei Prozent an jedem Tag, an dem die Stationen unterdurchschnittlich besetzt waren.

Falsche Dosierungen, einsame Bewohner

„Das Pflegesystem muss neu gedacht werden“, fordert Christin Baksai. So wie es aktuell sei, ergebe es überhaupt keinen Sinn. Die Dresdnerin nennt ein Beispiel: In der Ausbildung hat sie gelernt, wie wichtig es ist, die Gelenke der Senioren zur Frakturprophylaxe regelmäßig zu bewegen. Doch im Job gebe es für solche Dinge gar keine Zeit.

Ein Problem, dass auch Susan Wauer kennt. Obwohl sie bereits einen Burnout hatte und jeden Tag gegen die Erschöpfung kämpft, arbeitet sie noch im Altenheim. „Ich habe selten das Gefühl, dass die Bewohner sich wohl fühlen“, sagt Wauer. „Weil es einfach nicht möglich ist, ihre Wünsche, Bedürfnisse oder einfach nur eine Frage zu berücksichtigen.“ Doch der Zeitdruck habe noch weitreichendere Folgen – von falsch dosierten Medikamenten, schlechter Wunderversorgung, die eine Sepsis hervorrufen kann bis zur sozialen Isolation der Senioren.

Zeitdruck versus Hygienestandards

Der sowieso schon vorhandene und sich in der Pandemie noch verschärfende Personalmangel habe dazu geführt, dass Hygienestandards zur Verhinderung von Infektionen nicht eingehalten werden konnten. „Hatte es einer, hatten es alle“, sagt Susan Wauer. Die schlechten Arbeitsbedingungen belasten die Pflegerin nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. „Man geht nach dem Dienst mit einem schlechten Gefühl nach Hause, weil man den Leuten nicht das geben konnte, was man sich für sie wünscht.“

Kerstin Vietze kennt dieses Gefühl. Auch deshalb, sagt die ehemalige Pflegekraft, rede niemand darüber, was in den Heimen passiere. „Weil wir uns dafür schämen, was wir für eine Pflege leisten.“ Dabei sieht sie die Schuld nicht bei den Fachkräften, sondern im System. Sie ist aus dem Beruf ausgestiegen, weil das Profitstreben und Effizienzdenken für sie zu sehr im Vordergrund standen. Mit fatalen Folgen: „Patienten haben zum Teil große Löcher“, erklärt Vietze, „weil sie zu lange liegen, weil sie nicht aus dem Bett rausgeholt werden.“

Pflege müsse in öffentliche Hand

Für Dorit Hollasky, Sprecherin des Dresdner Bündnisses für Pflege, braucht es mehr Aufmerksamkeit auf die zum Teil schlimmen Zustände in der Branche. Die öffentliche Filmvorführung auf dem Neumarkt sollte einen Teil dazu beitragen. Doch um die Probleme in der Altenpflege an der Wurzel zu packen, braucht es laut Hollasky und ihren Mitstreitern im Bündnis einen Systemwechsel.

Ihre Forderungen: Eine gesetzliche Personalbemessung nach realem Bedarf, 500 Euro mehr Lohn, ein Flächentarifvertrag. Doch vor allem müsse die Pflege in öffentliche Hand kommen. „Der Staat hat die Verantwortung gegenüber den Menschen in den Heimen“, sagt Susan Wauer. „Doch die sehe ich nicht erfüllt.“

Der gesamte Film „Das Schweigen beenden“ vom Dresdner Bündnis für Pflege ist hier zu sehen.

Von Laura Catoni