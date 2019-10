Dresden

Warum debattieren wir unvermindert über das Leben in der DDR und dessen Folgen, so lange nach ihrem Ende? Einige Antworten darauf gibt uns das Romandebüt einer Autorin, die aus Dresden stammt und heute auch in Straßburg lebt. 25 war Martine Lombard, als die Mauer fiel. Nach abgebrochenem Romanistik- und Anglistikstudium befand sie sich damals bereits in Paris, wo sie das Studium fortsetze. Seither arbeitet sie als Dolmetscherin, Übersetzerin und beim Kultursender Arte.

Aufmerken lässt ihr Buch „Wir schenken uns nichts“, das sie am Mittwoch im Chinesischen Pavillon vorstellt, weil es uns Einblick gewährt in die Arbeitswelt und Denkweise von Menschen, die eine künstlerische Ader besitzen, ihr Geld aber in der Marketingbranche verdienen.

Johanna Wille, 41 Jahre alt, gehört dazu. Sie steht im Mittelpunkt dieser Ost-West-Geschichte um Beziehungen und Karrieren. Wie die Autorin stammt sie aus Dresden, hat Anfang der Neunziger einen Mann kennengelernt, der aus dem Schwarzwald stammt, arbeitet mit ihm im Westen Deutschlands, im selben Unternehmen, wo sie Fertighäuser an Investoren zu bringen hat.

2010 kehrt ihre Vergangenheit plötzlich zurück. Sie liest Ihre Stasi-Akte, die manches in anderem Licht erscheinen lässt. Und sie begegnet Felix wieder, ihrer großen Liebe, jenem Klassenkameraden, mit dem sie in den Achtzigern kurzzeitig ein befreites Künstlerleben geführt hat. Der aber lebt inzwischen mit ihrer Schwester zusammen. Das mutet etwas konstruiert an. Immerhin jedoch zeigt die Autorin überzeugend, wie das die ohnehin nagenden Selbstzweifel dieser Frau verstärken.

Aus den Akten erfährt sie, wie ihr Vater Felix, ihren künstlerisch hochbegabten Freund anschwärzte. Der verlor seinen Studienplatz, den Johanna bekam, die minder Begabte. So also stellten sich damals Weichen fürs Leben. Und Egoismus ist keine Erfindung des Westens.

Zusätzlich spitzt Martine Lombard das zu: Ihre Mutter möchte sich am Knie operieren lassen - ausgerechnet von Andreas Ackermann, jenem anderen früheren Klassenkameraden Johannas, der einst die Eltern für die Stasi bespitzelte. Muss man so etwas ablehnen? Oder Schwamm drüber über das, was gewesen ist? Es sind aktuelle, brisante Entscheidungsfragen, die sich hier stellen. Johanna macht ihrem Vater Vorwürfe. Aber hat sie nicht selbst damals auf fragwürdige Weise profitiert?

Als Heldin mit reiner Weste wird sie nicht gezeichnet. Auch sie möchte Anerkennung im Beruf, dafür ist ihr manches Mittel recht. Sie folgt den Spielregeln ihrer Branche. Die aber, so wird deutlich, lassen nur die Reicheren und Skrupelloseren siegen. Kunstwerke sind als pure Dekoration Teil dieses Spiels, werden gemäß ihrem Marktwert eingesetzt – Johannas Mann Stephan hat den besseren Riecher dafür.

Johanna ist diesen Machtspielen nicht gewachsen. Ihre guten Ideen werden ihr einfach von Männern geklaut, die damit brillieren. Die lassen sie böse Schiffbruch erleiden, als sie vor großem Auditorium Ideen einer ganz neuen Art von Architektur darlegen will. Da blitzt kurz so ein utopischer Moment auf, fast wird es pathetisch, als Johanna fragt: „Wie ist es, anders zu leben?“

Große Fragen. Sprachlich allerdings ist das Buch konventionell („Mein Gott, wie sie ihn wollte.“) bis schwach. Figuren bleiben blass. Statt prickelnder Erotik gibt es Geilheit mit derbem Griff in den Schritt. Man stolpert über böse Schnitzer in den Formulierungen (Handballen können nicht hervor „staken“; spärlicher Beifall „flaute auf“ geht nicht, er kann höchstens abflauen). Deshalb vermag dieser Roman weder zu fesseln noch zu begeistern.

Martine Lombard: Wir schenken uns nichts. Mitteldeutscher Verlag. 304 S., 16 Euro

Buchpremiere: Mittwoch, 18.30 Uhr, Chinesischer Pavillon Dresden-Weißer Hirsch, Bautzner Landstr. 17a

