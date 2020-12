Brutales Prügeltrio in Dresden vor Gericht

Dresden

Die drei jungen Afghanen, die auf der Anklagebank im Amtsgericht sitzen, tun so, als ob sie kein Wässerchen trüben können. Allerdings sagen die Anklageschriften etwas anderes aus. Allein der 20-jährige Mir Hamza W. hat es auf zehn Anklagen gebracht – meist wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der junge Mann geht anscheinend keinem Streit aus dem Weg. Im Gegenteil, er sucht offenbar den Ärger regelrecht, um dann wahllos auf jeden einprügeln zu können, der ihm in die Quere kommt – egal ob Landsleute oder Deutsche. Einen Grund dafür braucht er offenbar nicht. Das Prinzip ist dabei immer ähnlich: Erst wird provoziert und gedroht, dann zugeschlagen.

So soll Mir Hamza W. beispielsweise gemeinsam mit einer Gruppe von Landsleuten am Albertplatz vier deutsche Jugendliche verprügelt und mit abgebrochenen Glasflaschen attackiert haben. Einem stachen die Angreifer dabei ins Gesäß. Am Koreanischen Platz soll er wieder gemeinsam mit anderen Afghanen zwei Landsleute zusammengeschlagen und getreten haben. Ein Opfer bekam einen Messerstich in die Kniekehle ab.

Im Juli 2020 klickten schließlich die Handschellen, nachdem W. gemeinsam mit den zwei anderen Angeklagten einen Landsmann ins Krankenhaus geprügelt hatte. Zu dritt sollen sie, wieder in der Nähe des Koreanischen Platzes, den jungen Mann zusammengeschlagen, getreten, gewürgt und dann auf ihn eingestochen haben. Danach türmten die Schläger, das Opfer schleppte sich ins Friedrichstädter Krankenhaus und brach in der Notaufnahme zusammen. Durch den Stich hatte er lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, konnte aber gerettet werden. Der Prozess wird fortgesetzt.

