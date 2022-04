Dresden

Die Brunnen sprudeln wieder:Mit dem milderen Wetter hat die Stadt zahlreiche Anlagen bereits wieder in Betrieb genommen – darunter der Friedensbrunnen auf dem Neumarkt, die Fontäne am Palaisplatz, der Schalenbrunnen am Dippoldiswalder Platz, der Barockbrunnen auf der Hauptstraße und der Pusteblumen-Brunnen am Albert-Wolf-Platz.

Auch die beiden Brunnen Stille Wasser (im Bild) und Stürmische Wogen am Albertplatz sprudeln schon. Der Artesische Brunnen auf dem Albertplatz – der in den vergangenen Wochen gründlich gereinigt wurde – läuft indes das ganze Jahr, genauso wie die Winzerquelle auf Schloss Albrechtsberg.

Der Hietzigbrunnen auf der Schulgasse bleibt dieses Jahr wegen Bauarbeiten am Rathaus trocken. Beim Europabrunnen am Königsheimplatz fließt das Wasser erst im Juni, weil Arbeiten auf der Grünfläche anstehen. Recht neu ist der Trinkbrunnen am Wasaplatz. Von dieser Art hat Dresden mittlerweile neun. Die Brunnensaison endet am 31. Oktober.

Von lc