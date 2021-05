Brunnen, Bänke, Beete: Arbeiten am Promenadenring West in Dresden beginnen

Dresden

Am heutigen Montag beginnen die Arbeiten zum Ausbau der Annenstraße zwischen Hertha-Lindner-Straße und Marienstraße. Außerdem bauen die Fachleute einen neuen Aufenthaltsbereich auf dem südlichen Postplatz. Nach Abschluss der Arbeiten ist dann der letzte Abschnitt des Westlichen Promenadenrings fertig. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Breitere Gehwege und ein Mobi-Punkt

Die Arbeiten dauern bis Ende März 2022. Dafür sind mehrfach Sperrungen von Straßen erforderlich. So wird die Annenstraße zwischen der Hertha-Lindner-Straße bis zur Kreuzung Am See von Mai bis Ende August voll gesperrt. Der Verkehr soll über die Röhrhofgasse umgeleitet werden. Von Ende August bis März 2022 wird die Annenstraße zwischen Kreuzung Am See und Einmündung Marienstraße voll gesperrt. Hier wird der Verkehr über die Freiberger Straße umgeleitet. Im März 2022 ist dann die Marienstraße von der Freiberger Straße bis zur Zufahrt Antonsplatz Nord nicht befahrbar, kündigt die Stadtverwaltung an.

War mal Steinwüste: Die Gegend am Postplatz. Jetzt wird der Platz noch weiter aufgewertet. Quelle: Anja Schneider

Auf einer Länge von etwa 200 Metern baut das Straßen- und Tiefbauamt sowohl die Fahrbahn als auch die Fußwege der Annenstraße zwischen Hertha-Lindner-Straße und Marienstraße. Die Fahrbahn wird schmaler, die Gehwege werden breiter und mit Granitplatten sowie Mosaikpflaster gestaltet. Die vorhandenen markierten Parkplätze werden von den Bauarbeitern mit Granitgroßpflaster neu angelegt. Am nördlichen Fahrbahnrand der Annenstraße zwischen Am See und Marienstraße entsteht ein Mobilitätspunkt mit Bikesharing, Fahrradbügeln, vier Parkplätzen für das Carsharing sowie vier weiteren Stellplätzen zum Laden von Elektrofahrzeugen. Auch die Entwässerungsanlagen, die öffentliche Beleuchtung und Medienleitungen werden ausgewechselt.

Auf der Marienstraße erneuern Fachleute die Asphaltdecke der Fahrbahn auf etwa 75 Metern. Im südlichen Bereich des Postplatzes, umgeben von der Freiberger Straße, Marienstraße und Annenstraße, entsteht eine Fläche mit Brunnenanlage. Über diese verläuft diagonal eine Sandsteinmauer, die den ehemaligen Verlauf der Bastion Saturn wieder sichtbar macht und aus der künftig Wasser in die neue Brunnenanlage sprudeln wird.

Linden, Platanen und Sitzbänke

Umgeben wird die Brunnenanlage von dem Lindenrahmen der Promenade, der mit zwölf weiteren Linden seinen Abschluss findet. Außerdem markiert eine Platane als alleinstehender Baum den Platz. Bänke unter den Bäumen laden zum Ausruhen und Entspannen ein. Die Fläche erhält Granitkleinpflaster, die umlaufenden Gehwege werden mit Granitplatten befestigt.

Die Umgestaltung des südlichen Postplatzes wird mit 1,3 Millionen Euro Fördermitteln aus dem Programm „Stadtumbau-Ost, Westlicher Innenstadtrand“ unterstützt. Die Landeshauptstadt Dresden investiert rund 2,2 Millionen Euro eigene Mittel.

Die Gestaltung des westlichen Promenadenrings als innerstädtische Grün- und Naherholungsfläche ist eines der großen Projekte der Dresdner Stadtentwicklung. Seit 2018 laufen die Arbeiten. Unter anderem ist das Promenadenband entlang der Marienstraße entstanden, der nördliche Postplatz vor dem Staatsschauspiel hat neue Pflanzbeete erhalten, auf dem Dippoldiswalder Platz wurde der Schalenbrunnen von Leoni Wirth aufgebaut.

Von Thomas Baumann-Hartwig