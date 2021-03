Dresden

83 Jahre trennen Ingrid Armbruster von den Dresdner Oberschülerinnen Cassandra, Ronja und Nele. Was sie eint: Ein Jahr Corona und die damit verbundenen Entbehrungen. Zwar waren Kinder nicht ganz so abgeschottet wie zeitweise die Seniorenheime. „Aber auch wir haben uns manchmal ganz schön einsam gefühlt“, sagt die elfjährige Ronja, als sie Ingrid Armbruster eine mit Geschenkpapier umwickelte Kiste überreicht.

50 Briefe haben die Schüler aus der 5. Klasse der 64. Oberschule Hans Grundig in Laubegast geschrieben und Schokolade eingepackt. Quelle: Anja Schneider

50 Briefe haben Ronja und ihre Mitschüler aus der 5. Klasse der 64. Oberschule Hans Grundig in Laubegast geschrieben, dazu Osterhasen gebastelt, Schleifen gebunden und Schokolade eingepackt. Das alles für die Bewohner des Caritas-Altenpflegeheims St. Michael, zu denen auch Ingrid Armbruster gehört.

Eine Initiative der „young caritas“

Seit fünf Jahren lebt die 94-Jährige in dem Heim an der Friedrichstraße. Die Coronazeit habe sie bislang gut überstanden, erzählt sie. Auch die Tatsache, dass sie eine Zeit lang kaum Besuch empfangen konnte. Trotzdem ist Ingrid Armbruster beeindruckt von der Schüleraktion „Briefe gegen die Einsamkeit“. „Dass Jung und Alt sich gegenseitig helfen, ist schon bemerkenswert“, sagt die alte Dame, die den Präsentkorb für ihre Mitbewohner aus dem St. Michael am Dienstag entgegengenommen hat. Hinter der Aktion steht die Lehrerin Maria Weiß von der 64. Oberschule. Sie ließ sich von einer Initiative der Jugendplattform „young caritas“ inspirieren, bei der Jugendliche ihre Verbundenheit mit der älteren Generation in der Coronakrise zum Ausdruck bringen. Die Briefe der Mädchen und Jungen entstanden während des Deutschunterrichts.

Corona machte Besuch fast unmöglich

„Nächstenliebe ist eines der wichtigsten Bildungs- und Erziehungsziele von Schule“, erklärt Daniel Funk, der die Oberschule leitet. „Wir sind stolz auf unsere jungen Schülerinnen und Schüler, dass sie in dieser für uns alle besonderen Zeit nicht nur an andere Menschen denken, sondern aktiv etwas unternehmen, um mit ihnen in Kontakt zu treten.“

Auch das Altenpflegeheim St. Michael war hart getroffen von der Coronapandemie. Zwar weniger mit Infektionen, wie Caritas-Pressesprecher Andreas Schuppert sagt. Wegen der Ansteckungsgefahr konnten die Bewohner im Herbst vergangenen Jahres jedoch über mehrere Wochen hinweg nur eingeschränkt Besuch bekommen. Dank der Impfung sind Ingrid Armbruster und ihre Mitbewohner nun vor dem Virus geschützt.

Von Laura Catoni