Dresden

Dresden ist um einen kleinen Glücksbringer reicher: Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit Breslau schenkte die polnische Stadt der Landeshauptstadt einen original Breslauer Zwerg, „Krasnale“ genannt.

Der Zwerg wurde in den Achtzigern zum Symbol der friedlichen politischen Protestaktionen der Künstlergruppe „Orange Alternative“ gegen das kommunistische Regime. Inzwischen sind rund 600 Figuren überall in Breslau zu finden. Die „Krasnale“ werden aus Bronze gegossen und sind etwa 30 Zentimeter hoch.

Für Dresden ist das nicht der erste Zwerg: Bereits 2014 bekam die Stadt eine solche Figur geschenkt, die beide Wappen trägt und heute am Hietzigbrunnen neben dem Rathaus steht. Für den Neuzugang mit Sonnenblume und Reisekoffer wird nun ein neuer Standort gesucht. Über diesen können die Dresdner selbst entscheiden und aus drei Möglichkeiten wählen: Das Kraszewski-Museum in der Dresdner Neustadt, die Breslauer Straße am Hauptbahnhof oder die Treppe zum Ratskeller am Haupteingang des Neuen Rathauses.

Die Online-Abstimmung läuft noch bis zum 10. Juni unter www.dresden.de/breslauer-zwerg.

