Lübtheen/Dresden

Ein Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in der Nacht zum Montag ausgedehnt und ist bis nach Dresden zu riechen. 430 Hektar Wald sind demnach betroffen.

Die Wetterlage drücke den Brandgeruch aus dem fast 400 Kilometer entfernten Lübtheen in den Freistaat, was in der Landeshauptstadt zu Anrufen von besorgten Anwohnern bei der Feuerwehr geführt habe. Die Feuerwehr sei schon am Morgen mehrmals ausgerückt, weil besorgte Bürger wegen des Geruchs Feuer gemeldet hatten, wie radiodresden berichtet.

Mehrere Bundesländer betroffen

Zunächst hatte die Bild-Zeitung über das ungewöhnliche Phänomen berichtet. Auch in Leipzig soll demnach der Geruch über der Stadt hängen. Bei der Feuerwehr gingen ebenfalls mehrere Anrufe ein. Auch in Berlin und Sachsen-Anhalt breitete sich der Rauch am Montagmorgen aus. In mehreren brandenburgischen Landkreisen wurden Bürger dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Von RND/dpa/ Lisa Neumann