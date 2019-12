Brand und Fehlalarm in Dresden-Johannstadt – zwei Prozesse am Amtsgericht

Dresden

Am 14. Februar 2018 gegen 1.25 Uhr rasten neun Feuerwehrfahrzeuge und ein Krankenwagen zur Bar „Werk 7“ am Böhnischplatz. Ein Mann hatte per Handy den Notruf gewählt und erklärt, dass es dort brenne und sich noch Personen in der Bar aufhalten würden. Die Rettungskräfte rückten umsonst an – denn es gab gar keinen Brand. Der Anrufer war schnell gefunden – Konstantin S. wohnte gleich um die Ecke in der Pfotenhauerstraße. Noch in der Nacht klingelte ihn die Polizei aus dem Bett. Am Montag stand er vorm Amtsgericht.

Die Geldstrafen zahlt Mama

Der 24-Jährige räumte den Vorwurf ein. Er habe sich mit dem Barchef gestritten und sei rausgeflogen, erzählte er. Warum, weiß er nicht. Aus Wut und Ärger habe er dann dem Mann eins auswischen wollen und den Notruf gewählt. „Das war ein dummer Streich von mir, aber ich war betrunken“, erklärte er lächelnd. So richtig begriffen hat er die ganze Sache wohl nicht und es war auch nicht sein erster dummer Streich. Sechs Eintragungen hat der Ar­beitslose im Strafregister – alles Geldstrafen, für deren Bezahlung, wie wohl generell für alle Problemlösungen, seine Mutter zuständig ist.

„Wissen Sie, was passiert wäre, wenn es zu der Zeit an einer anderen Ecke der Stadt gebrannt hätte und die Einsatzfahrzeuge dort gefehlt hätten, weil die an der Bar waren, wo sie gar nicht gebraucht wurden“, fragte ihn die Richterin. Antwort: ein Lächeln, diesmal fragend. Vielleicht sollte er endlich erwachsen werden und sich auch selbst „verwalten“, fand der Staatsanwalt. Für den Notrufmissbrauch kassierte Konstantin S. 40 Tagessätze à 15 Euro. Dazu kommen noch 1366 Euro, die der Feuerwehreinsatz kostete. Da verging ihm das Lächeln – fragender Blick Richtung Mama.

Einige Sitzungssäle weiter ging es ebenfalls um einen Feuerwehreinsatz – in derselben Gegend, an der Pfotenhauerstraße. Dort hatte Michael R. am 6. Juni 2019 gegen 23.30 Uhr einen Brand in einem Kellergang gemeldet. Jemand hatte dort, Papier, Pappe, Holzleitern, Fahrradreifen und einen Kinderroller angezündet. Das Hochhaus wurde gerade saniert. Eine Malerbrigade, die Nachtschicht hatte, um die Fußböden zu streichen, löschte den Brand, bevor die Feuerwehr eintraf.

Konnte Michael R. die Konsequenzen überschauen?

Einige Sitzungssäle weiter ging es ebenfalls um einen Feuerwehreinsatz – in derselben Gegend, an der Pfotenhauerstraße. Dort hatte Michael R. am 6. Juni 2019 gegen 23.30 Uhr einen Brand in einem Kellergang gemeldet. Jemand hatte dort, Papier, Pappe, Holzleitern, Fahrradreifen und einen Kinderroller angezündet. Das Hochhaus wurde gerade saniert. Eine Malerbrigade, die Nachtschicht hatte, um die Fußböden zu streichen, löschte den Brand, bevor die Feuerwehr eintraf.

„Er stand da und sagte, dass es im Keller brennt. Es war noch ein kleines Feuer, wir holten Wassereimer. Als wir zurückkamen, hatte er die Tür zugeschlossen und sagte, dass wir nicht rein dürfen, das dürfe nur die Feuerwehr. Ich hatte das Gefühl, er wollte nicht, dass wir dem Brand löschen“, erinnerte sich ein Maler im Gericht. Die Handwerker öffneten die Tür mit dem Generalschlüssel und kippten Wasser auf das Feuer, das inzwischen viel größer geworden war, zudem hatten sich starker Rauch und Ruß gebildet. Der Vonovia entstand ein Schaden von 22.000 Euro.

Der Verdacht fiel schnell auf Michael R. Es hatte schon einen ähnlichen Vorfall gegeben, auch den hatte er gemeldet. Zuerst leugnete er, gab dann aber die Brandstiftung im Keller zu. Das Motiv? Seine Mutter sei gestorben, er sei deshalb völlig durcheinander und wegen der Unordnung im Haus wütend auf die Vonovia gewesen, erklärte sein Anwalt. Der Angeklagte kann sich nur schwer äußern. Er verfügt nur über eine verminderte Intelligenz, kann nicht Lesen und Schreiben und hat seit Jahren eine Betreuerin, die ihm, so der Anwalt, eine Affinität zu Feuerwehr und Rettungsdiensten bescheinigt hat. Der Prozess wurde ausgesetzt, ein Gutachter soll erst klären, ob Michael R. die Konsequenzen seiner Tat überhaupt überschauen konnte.

Von Monika Löffler